L’omaggio di Nigro alla memoria di Bertoneri

In divisa, sguardo fiero dritto davanti a sé, mentre dietro fa bella mostra una piazza del Duomo formato cartolina d’altri tempi. È l’omaggio dipinto firmato dall’artista Anna Nigro a una delle ‘nostre’ vittime del dovere, Oreste Bertoneri, ucciso a soli 32 anni quando, di turno alla Squadra Mobile la sera del 12 marzo 1987 intervenne nel corso di una rapina a una gioielleria in via degli Orafi. Entrato nel negozio per accertare la situazione, venne immobilizzato da uno dei rapinatori e subito dopo raggiunto da due colpi di fucile esplosi da un secondo bandito.

A ricordare quell’incondizionato e appassionato spirito di servizio che contraddistingueva Bertoneri una significativa cerimonia organizzata da Mauro Ciavardini, ex questore vicario della Polizia di Stato di Pistoia, e da Ancri Pistoia (Associazione Nazionale insigniti dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana).

La cerimonia si è svolta nei giorni scorsi a Serravalle con il patrocinio dei Comuni di Pistoia e Serravalle Pistoiese. Durante la serata, alla quale hanno presieduto le massime autorità civili, militari e religiose locali, è stata consegnata l’opera di Anna Nigro alle figlie di Bertoneri, Elisa e Veronica, seguita poi dalla intonazione dell’inno di Mameli con Francesco del duo Nadia e Francesco. In quella stessa sede è stata inoltre consegnata la tessera Ancri al nuovo socio Carmine Vuolo.