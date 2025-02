L’omaggio alla storia dell’Arma

"Dovunque benemerita", ovvero un omaggio al valore storico e anche artistico dell’Arma dei Carabinieri che si compie attraverso l’arte e il dialogo. Sarà inaugurata sabato 8 febbraio (ore 16) allo Spazio Zero Arte Contemporanea di Casalguidi la mostra curata da Edi e Luigi Petracchi, da Gianluca Messineo, dai marescialli Bucciantini e Sorgente nella quale sarà possibile vedere da vicino una serie di reperti storici legati all’evoluzione dell’Arma. La mostra, creata insieme all’amministrazione di Serravalle Pistoiese, avrà come appendice una serie di incontri rivolti alla scuola e altri invece pensati per la cittadinanza attorno a temi d’interesse e rilevanza pubblici. Tre le date rivolte agli studenti e alle studentesse (13, 18 e 20 febbraio) per parlare di cultura della legalità e bullismo, presenti lo psicologo Davide Simoni e i rappresentanti dell’Arma, i comandanti Giacomo Bucciantini e Giovanni Sorgente e il vice Nicola Picerno. Di violenza di genere si parlerà invece il 16 febbraio (ore 16.30) in un evento a cura del Movimento Donne Impresa di Confartigianato, mentre il 22 febbraio (ore 16) il focus si sposterà sulle truffe a danno degli anziani in compagnia dei rappresentanti dell’Arma. "Il mio è un invito sentito rivolto alla popolazione affinché visiti la mostra – è il commento dell’assessore Ilaria Gargini –. Un ringraziamento a Edi e Luigi Petracchi per la loro costante disponibilità e apertura, al maresciallo Bucciantini e al maresciallo Sorgente per la loro costante presenza sul territorio".

linda meoni