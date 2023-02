Logopedista: attesa per la sostituzione

Non è tornato operativo lunedì scorso il servizio di logopedia nel presidio di San Marcello- Piteglio per i problemi familiari della professionista assegnata e in sostituzione.

"L’Azienda sanitaria attraverso il dipartimento delle professioni tecnico sanitarie – si legge in una nota – si scusa per l’assenza precisando che non è stato possibile provvedere alla sostituzione essendosi verificata improvvisamente".

Resta l’impegno da parte della direzione aziendale di garantire l’attività nel Piot dai prossimi giorni precisando che la logopedista nel presidio di San Marcello-Piteglio è presente due giorni a settimana e che per il servizio non c’è lista d’attesa.