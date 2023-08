L’occasione

Torna il concorso di narrativa poliziesca “Giallo in provincia”, organizzato dalla Biblioteca San Giorgio e dall’Associazione Giallo Pistoia, premio: pubblicare un proprio racconto con Giallo Mondadori. Il premio è aperto a tutti i cittadini europei e la partecipazione è gratuita. Le opere devono essere inedite, scritte in lingua italiana, ambientate in Italia ed essere di genere giallo, thriller, noir o poliziesco, con lunghezza massima di 40mila battute. La scadenza per la presentazione dei racconti è la mezzanotte del 31 dicembre. Per la scheda di partecipazione e i dettagli del bando, consultare il sito della San Giorgio: www.sangiorgio.comune.pistoia.itconcorsi-letterari