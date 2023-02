L’obiettivo di Chelucci sul mondo dello spettacolo Dettagli degli artisti, del pubblico e del palcoscenico

Il tempo di un caffè e di assaggi… d’arte. Andata in archivio la mostra fotografica dal titolo "Se ti tagliassero a pezzetti: storie d’amore e musica" con gli scatti di Marco Saielli, alla Pasticceria Bohero il testimone passa a Simone Chelucci. Anche stavolta il mezzo espressivo al quale l’ospite fa ricorso è la fotografia proponendo una mostra a tema musicale, con foto in parte in bianco e nero, in parte a colori, scattate durante i concerti e le esibizioni dal vivo di vari artisti. Sarà una mostra incentrata sui dettagli: la macchina fotografica di Chelucci è andata a cogliere i particolari degli artisti, del pubblico, del palcoscenico e dello spettacolo, con l’obiettivo di regalare all’osservatore piccoli pezzi, nascosti e sfuggenti, dei concerti. Sarà un’occasione da non perdere per vedere la musica da una prospettiva insolita e coinvolgente. La mostra resterà visibile negli orari di apertura della pasticceria fino al 17 marzo prossimo. Apertura con inaugurazione questo venerdì alle 18.30 accompagnata da un aperitivo in formula buffet. Il ciclo di esposizioni è stato lanciato nel giugno scorso, sotto il comune cartellone chiamato "In arte Bohero", nato per promuovere e valorizzare l’attività e i lavori di artisti locali attraverso mostre artistiche ospitate negli spazi della pasticceria, con le opere esposte sulle pareti del locale. E che l’iniziativa piaccia lo conferma la partecipazione del pubblico che già in occasione dei primi tre eventi – La Cumbo, Marco Vanni Art e Mariana Spolidoro – ha dimostrato un bell’entusiasmo. Anche questa iniziativa così come le precedenti è a cura di Giusy Cumbo. La pasticceria si trova in Corso Fedi 5. L’ingresso alla mostra è gratuito.

l.m.