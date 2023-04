Lo storico Rosati parla di Pinocchio

Il Moica-Donne attive in famiglia e in società, invita tutti a prendere parte al quarto incontro dell’iniziativa promossa dal movimento in occasione del centoquarantesimo della pubblicazione de: "Le avventure di Pinocchio-Storia di un burattino", di Carlo Collodi. L’appuntamento è per domani, giovedì 20 aprile, alle ore 15.30, nel convento delle suore domenicane, in piazza Garibaldi. Prestigioso relatore di questo nuovo incontro, sarà lo studioso Claudio Rosati, da sempre vicino al Moica di Pistoia, presieduto da Anna Maria Michelon Palchetti. Il dottor Rosati parlerà dell’incontro di Pinocchio con la Volpe e il Gatto, dell’osteria del Gamberorosso, degli assassini e del Campo dei miracoli. Le abilissime ricamatrici del Moica eseguiranno, come di consueto, ricami di loro ideazione, ispirati ai temi trattati. Ingresso libero.