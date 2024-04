Lo sport oltre la disabilità. Storia di una campionessa

Nel mondo dell’atletica pistoiese, la società Pistoia Atletica 83 organizza da anni corsi di atletica leggera Special Olympics, dedicati a persone con disabilità. Sappiamo che lo sport può essere uno strumento di crescita e di benessere per tutti e talvolta anche di aiuto per superare momenti difficili. In questo articolo vi racconteremo di una campionessa paralimpica, Letizia Baria, che è venuta a trovarci nella nostra scuola accompagnata dal suo coach Federico Dolce. Letizia ha 31 anni, vive a Montale e quando era ragazzina ha frequentato la nostra scuola. Ha voluto raccontarci di come nel 2008 è stata colpita da un’emorragia cerebrale che l’ha costretta a rimanere in coma per circa un mese causando dei danni permanenti agli arti della parte sinistra del corpo.

Inizialmente non è stato facile per lei adattarsi a questa sua nuova condizione, tuttavia non si è persa d’animo e proprio grazie allo sport ha trovato la forza di reagire e ripartire. Per noi è un’atleta speciale ma lei vuol essere chiamata per quello che è: atleta con disabilità. Nel 2015 Letizia scopre l’atletica paralimpica e inizia a partecipare alle gare di scherma paralimpica, che prevede 3 categorie, contrassegnate dalle lettere A,B,C a seconda della capacità di muovere gli arti superiori e inferiori. Si avvicina anche ad altre discipline e adesso pratica il lancio del disco e del giavellotto, in cui può competere con gli altri in piedi, raggiungendo enormi successi come il record mondiale, lanciando oltre 15 m.

Alla nostra domanda di come ci si sente ad ottenere una medaglia d’oro ci risponde che è una sensazione bellissima, ma in fondo non ha valore la medaglia ma tutto quello che c’è dietro, come gli allenamenti costanti e la fatica per migliorarsi. Letizia si allena 4 o 5 volte a settimana per un’ora e mezza e pensa che, quando una cosa piace, non ci sono difficoltà ma solo momenti di normalissima stanchezza.

Nello sport Letizia ha colto tante opportunità superando le difficoltà e, nonostante la scherma sia una disciplina di tipo individuale, non si sente mai sola perché ci sono il personal trainer e il coach oltre al supporto enorme che viene dalla sua famiglia. Si sta preparando per i mondiali con la nazionale ed è accompagnata dal suo coach, Federico Dolce, conosciuto due anni fa.

Non sappiamo ancora come andranno i mondiali, sappiamo però che Letizia e Federico daranno il massimo ed alla fine saranno orgogliosi di ciò che faranno, e noi con loro.