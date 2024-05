Lo spirito di Giak vive nel talento dei giovani. Dalla scuola allo sport. Una giornata di premi

"Pensiamo che donare sia un po’ come amare. E con queste iniziative vogliamo portare avanti i valori di impegno, motivazione, sacrificio, e determinazione che incarnava Giacomo". Gennaro Di Napoli e Cristina Monzali hanno così commentato le ultime due iniziative (in ordine cronologico) organizzate e portate avanti tramite l’Associazione Giak Nuotatore Volante in ricordo del giovane campione di nuoto e di volo di Agliana, che si sono rivolte in particolare agli studenti pratesi ed aglianesi. Ieri mattina a Prato, presso l’auditorium dell’Istituto Comprensivo Nord - Enrico Fermi, si è infatti svolta la cerimonia di premiazione del concorso "Fai volare il tuo talento", alla presenza dei genitori di Giacomo Di Napoli, del dirigente scolastico Riccardo Fattori, dei docenti Simone Rizzuto e Viviana Canfora (coordinatori del progetto) e dell’assessore alla cultura del Comune di Prato Simone Mangani.

Una rassegna che ha coinvolto gli alunni delle classi terze della scuola media "Enrico Fermi" e delle terze della scuola elementare "Claudio Puddu", entrambe sul territorio pratese: gli scolari sono stati invitati a realizzare un breve video (della durata di circa cinque minuti) in cui mostrare un ambito per cui si sentivano particolarmente portati, mettendo in evidenza il proprio talento. Gli ambiti potevano spaziare dallo sport alla musica, dalla recitazione alla scrittura, secondo le personali abilità dei ragazzi. Compito che tutti i giovanissimi hanno assolto al meglio lavorando in gruppo e la commissione ha stabilito la classifica finale dei tre video vincitori tenendo conto dell’attinenza all’argomento trattato, dei contenuti del video e dell’originalità. E’ stato ricordato il ventenne sportivo ed è stato proiettato il video vincitore del "contest". E al termine dell’evento, l’associazione intitolata al giovane sportivo aglianese scomparso prematuramente nel 2022 ha consegnato ai due istituti scolastici un assegno dal valore di mille euro, da utilizzare per l’acquisto di libri e materiale didattico.

L’attenzione, nel pomeriggio, si è invece spostata su Agliana: nella palestra "Giacomo Di Napoli" della Sestini si è infatti tenuto la prima edizione del torneo di tennistavolo intitolato a "Giak", alla presenza del dirigente scolastico Angela Desideri (foto in alto a destra) Una kermesse ludico-sportiva che si è svolta a seguito della donazione di alcuni tavoli da ping pong all’istituto, sempre da parte dell’Associazione Giak Nuotatore Volante. E che ha visto vincere il giovanissimo Leandro Palandri, davanti a Samuele Ferrari e ai terzi classificati Alberto Fantacci e Nicholas Giusti. Anche se a trionfare è stata la beneficenza: Giacomo non c’è più da quasi un biennio, ma il suo ricordo è più vivo che mai.

Giovanni Fiorentino