Lo "Spirito dell’Asia" fotografato da Bracali

Il mondo è piccolo per lui, e lo ha fotografato tutto. E ogni tanto, dal suo poderoso archivio fatto di centocinquantasei paesi visitati in quasi quarant’anni di carriera, Luca Bracali, fotografo pistoiese di fama internazionale e documentarista per le reti Rai, si ferma anche nella sua città. L’occasione questa volta non è una conferenza o la consegna di un riconoscimento, ma la mostra che si apre domani pomeriggio, sabato 27 gennaio, nella Galleria Artistikamente, in via Porta al Borgo 18 alle ore 17. La mostra è organizzata con il contributo di Chianti Banca e il patrocinio del Comune di Pistoia. Rimarrà allestita fino al 24 febbraio 2024 con questi orari: dal martedì al sabato, la mattina dalle 10 alle 12 e il pomeriggio dalle 15 alle 19.

La personale di Bracali si intitola "The Spirit of Asia" ed è a cura della giornalista e storica dell’arte Daniela Pronestì. Riunisce sedici scatti realizzati da Luca Bracali nel continente asiatico nell’arco di dieci anni, dal 2010 al 2019.

"Un progetto fotografico durato dieci anni – spiega l’autore – nel quale ho cercato di collezionare le immagini più significative dell’Asia, personalmente il più bello dei sei continenti del nostro Pianeta. Come Tiziano Terzani, l’Asia mi ha da sempre affascinato. Fin dal mio primo viaggio nel 1997 in Sri Lanka, mi ha strappato una fetta di cuore e ho cercato in “The Spirit of Asia“, di portare l’essenza più toccante di questo meraviglioso angolo di mondo. Non c’è un fil-rouge a creare una storia – prosegue Bracali – perché ogni immagine ha una sua storia a sé, che narra la bellezza e la tradizione di popoli e tribù".

Dalla Birmania alla Cina, dall’India alla Mongolia, e poi ancora: Irian Jaya, Laos, Vanuatu e Vietnam. "Paesaggi, colori, usanze, persone: immagine dopo immagine, Luca Bracali ha tracciato l’affresco di un continente che in questi scatti si trasforma in un luogo dell’anima – commenta la curatrice Daniela Pronestì – Scatto dopo scatto, il fotografo racconta di questo suo incontro con l’Asia, del legame speciale con questo continente che in sé racchiude un mondo, una varietà unica e straordinaria di paesaggi, culture, identità.

"Ovunque si sia trovato, in un villaggio o in mezzo alla natura più selvaggia, chiunque abbia incontrato, donne, bambini, intere tribù, Bracali ha sempre cercato di catturare, nei luoghi e nelle persone, lo spirito di questa parte di mondo, l’essenza identitaria che si manifesta nelle tradizioni, nei costumi, nel modo di vivere, ma anche nella bellezza impareggiabile dei contesti naturalistici. Ogni scatto – osserva infine la curatrice – narra una storia che appartiene all’oggi, ma che documenta anche la profondità del tempo, il ripetersi, epoca dopo epoca, di tradizioni ormai divenute rituali".

lucia agati