Lo spettro dell’esclusione. Niente deroghe dalla Lega

Quando le regole si scontrano con la realtà. D’istinto ed a giusta ragione viene da dire che le regole prevalgono su tutto ed è anche vero, ma capita la volta in cui diventa difficile rispettarle, non per mancanza di volontà ma proprio perché impossibilitati a farlo. E’ il caso della Pistoiese che dopo la bufera giudiziaria si trova a dover combattere anche dal punto di vista sportivo perché, nonostante la tempesta che si è abbattuta sulla società, ci sarebbe un campionato da portare a termine. La squadra anche ieri non si è allenata e, come noto, la gara di domani a Fanfulla è ad alto rischio. Ed è qui che le regole si scontrano con la realtà. Il regolamento dice che se una squadra non si presenta il giorno della gara viene data persa la partita e comminata una penalizzazione, se il fatto si ripete un’altra volta la squadra viene estromessa dal campionato. I giocatori, sempre per regolamento, devono presentarsi agli allenamenti, perché in caso contrario andrebbero incontro ad una violazione: sarebbe come non rispettare il contratto di lavoro.

C’è già stato un precedente in casa arancione, a dicembre, quando ci fu il primo grande scossone con l’addio di tutti i giocatori e dell’intero staff prima della partita casalinga contro il Lentigione. La Pistoiese anche in quel caso rischiò seriamente di non presentarsi in campo e alla fine lo fece utilizzando i ragazzi della juniores. La situazione, ora, è decisamente più complicata perché da quanto siamo riusciti a sapere dalla Lega una dirigenza c’è, per cui la società è attiva. Non solo non sono giunte dimissioni da parte di nessuno, nello specifico da parte dell’amministratrice Matilde Jace, per quello che è il suo ruolo nel club. Diverso è il caso di Maurizio De Simone: non risultando nell’organigramma della Pistoiese, il suo arresto non va ad inficiare a livello di Lega. I giocatori hanno espressamente dichiarato di essere disponibili a proseguire la stagione solo che non ci sono le condizioni gestionali ed economiche sufficienti. In buona sostanza chi paga la trasferta di domenica e le successive? E chi assicura loro vitto e alloggio? Senza contare la chimera degli stipendi. In ogni caso basterà attendere al più tardi domani per capire quali scenari si andranno a delineare. E quali saranno le conseguenze per il prossimo futuro del club.

Maurizio Innocenti