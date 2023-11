Lo spettacolo del Natale è iniziato. Luci, canti, fuochi e anche la neve

Piazza del Duomo stracolma di pubblico e le altre vie del centro non sono state da meno, ieri sera, per l’avvio ufficiale del programma di Pistoia Città del Natale, realizzato dal Comune e dal Consorzio Turistico Città di Pistoia. Tantissimi gli eventi che hanno animato la città, da piazza San Francesco a piazza dello Spirito Santo, passando per via Curtatone e Montanara e via Cavour, per arrivare in piazza Duomo con il grande spettacolo dell’accensione dell’Albero di Natale, dove non sono mancati gli effetti speciali, dai fuochi d’artificio da palcoscenico alla neve artificiale. Un momento reso particolarmente suggestivo anche dai canti natalizi eseguiti dal coro dei ‘Grilli cantanti’, formato da bambini da 5 a 13 anni, diretti da Lucia Innocenti Caramelli. "Siamo molto contenti – ha detto il sindaco Alessandro Tomasi – perché dietro a tutto questo c’è il lavoro di tantissime persone, tantissimi commercianti che ci hanno voluto aiutare nelle iniziative, di tutta l’amministrazione, dell’assessorato alla cultura, dell’assessorato alle politiche commerciali. C’è anche il lavoro di tante scuole, perché alcune iniziative sono dei nostri servizi educativi, senza dimenticare quelle messe in campo da Confcommercio e da tutti coloro che hanno lavorato per rendere il Natale a Pistoia più bello e soprattutto a dimensione delle famiglie. Aspettiamo tante persone da qui al 7 gennaio, ci saranno ancora tante iniziative, metteremo anche i musei a ingresso gratuito e sono sicuro che chi verrà nei prossimi giorni a visitare la città non rimarrà deluso: ci sono i mercatini, la pista di pattinaggio e molto altro ancora. Già a questo primo evento – ha aggiunto Tomasi – moltissime persone sono arrivate da fuori ed è un piacere poter mostrare loro una città così vitale". "Oggi è partito il progetto Pistoia Città del Natale – ha sottolineato il direttore di Confcommercio Pistoia e Prato, Tiziano Tempestini –, un nuovo progetto di animazione e di valorizzazione del centro storico di Pistoia. Attendevamo da tanto un’iniziativa di questo genere per valorizzare le attività commerciali e turistiche, ma anche per i cittadini. Una grande festa fatta di animazione, con tante attrazioni come la nuova Casa di Babbo Natale, i mercatini natalizi, le ‘parate’ durante tutti i fine settimana. Una grande occasione di rilancio. Nei prossimi giorni aspettiamo a Pistoia migliaia di persone".

Un momento di festa diffuso che ha coinvolto tutto il centro storico. Nelle Sale Affrescate del Palazzo comunale è stata inaugurata la Casa di Babbo Natale. In piazza San Francesco, invece, è tornata la pista di pattinaggio su ghiaccio, mentre in piazza dello Spirito Santo i visitatori hanno trovato il mercatino di Natale e l’atmosfera fiabesca del "Bosco incantato", con piante vere e luci che ricreano il tipico paesaggio nordico. A realizzare quest’ultimo allestimento è stata l’azienda vivaistica Giorgio Tesi Group, la stessa che crea, da dieci anni "Un altro parco in città", il grande giardino, con tappeto erboso e alberi veri, che quest’anno ha richiamato centinaia di visitatori.

Patrizio Ceccarelli