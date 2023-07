Lo Sperone reclama maggiore considerazione Così Boanini (Pd): "Fare di più per questa zona"

Il consigliere comunale del Partito Democratico Lorenzo Boanini si fa portavoce di alcuni residenti del quartiere Sperone su quelle che definisce evidenti criticità e chiede lumi all’assessore Bartolomei. "Il quartiere si sente diviso dal resto della città da quella barriera che separa la zona sud di Pistoia con il centro storico – inizia il consigliere di opposizione –. La destra al governo cittadino ha mai pensato ad una soluzione alternativa o che agevoli la fluidità del passaggio anche per chi utilizza come mezzo le bici? Il sottopasso non è adeguato alle bici e la sera viene frequentato malvolentieri dai cittadini per la scarsa sicurezza. Ma evidentemente non sono argomenti di interesse per gli attuali governanti. Oltre alla sicurezza ci sono elementi di estrema pericolosità della stessa via Fiorentina che interessano pesantemente anche il tratto iniziale. Gli episodi, anche mortali purtroppo, hanno interessato l’area prospiciente la Casa del Popolo e zone limitrofe ma niente è stato fatto". Boanini dichiara che chiederà la possibilità di installare dei dissuasori di velocità nei punti di maggior criticità, con l’auspicio che la richiesta non venga rigettata dalla giunta targata Fratelli d’Italia, e sapere se e quando sono previsti interventi sul manto stradale di Ponte a Iovi viste le condizioni nelle quali versa. "Via Erbosa presenta marciapiedi desueti e degradati per assenza di manutenzione, assolutamente impraticabili da parte delle persone diversamente abili ed anziane – sottolinea Boanini –. Anche per questi interventi l’Assessore Bartolomei ha dichiarato che non sono previsti investimenti. Quindi tutto rimarrà com’è. La stragrande maggioranza delle mie richieste dovrebbero essere accolte perché di buon senso – conclude l’esponente dem –. Ma la destra ha altre priorità e nelle periferie interviene solo a parole, ma poco con i fatti. I cittadini dello Sperone, ma in generale di Pistoia, meritano molto di più".