Lo Spazio Zero-Arte lancia un concorso di idee per fare cultura

Allargare la rete delle collaborazioni per incontrare, condividere e fare cultura. E’ l’obiettivo di Edi Pagliai e Luigi Petracchi (foto) per lo Spazio Zero-Arte contemporanea di Casalguidi che lanciano un concorso di idee: il bando prevede di raccogliere progetti per il biennio 2023-2024, creare una rete di partner, sponsor e collaboratori, concedere lo spazio (gratuitamente) e garantire la promozione attraverso media e social. Tutte le informazioni sui social; tel. 339.6595081; [email protected]