Lo sguardo indietro: quando i migranti eravamo noi

L’emigrazione è un fenomeno centrale nella storia del nostro paese ed ha coinvolto milioni di persone, di diversa provenienza e destinazione geografica e sociale. Fin dall’inizio del Novecento cominciarono a migrare, per lo più dalle regioni meridionali, uomini lavorativamente non qualificati, in cerca di fortuna, alla volta dell’America latina o di altri paesi europei, come Francia, Svizzera e Germania. Queste, ironia della sorte, risultano essere, ancora oggi, le mete prescelte da quei giovani italiani, ben istruiti e qualificati, che sono costretti a fare le valigie desiderosi di trovare un lavoro stabile: il nuovo volto dell’emigrazione. Siamo sempre stati visti negativamente dalle nazioni ospitanti: un documento emanato dal Congresso degli Stati Uniti ci definiva nemici dell’igiene, dediti al furto e alla violenza, stupidi, svogliati. Parole che dovrebbero suonarci familiari. Abbiamo avuto modo di approfondire storie come quella della famiglia Russo che, dalla Campania, intendeva raggiungere New York, ma che è rimasta quasi interamente vittima della tragedia del Titanic, o quella di Sacco e Vanzetti, ingiustamente condannati a morte per il solo fatto di essere emigranti. Tutto questo deve farci riflettere: prima di emettere un giudizio, dovremmo ricordarci di quel periodo, in cui razzismo e pregiudizio ci impedivano di realizzare una vita migliore.