Lo scudetto passa da Pistoia L’aglianese Cristiano Giuntoli fra i grandi artefici del tricolore

C’è sempre un po’ di Pistoia negli anni belli del Napoli, il cui terzo scudetto è stato festeggiato l’altra sera in tutta la provincia e in special modo nel capoluogo.

Dal primissimo Diego Armando Maradona italiano, che nell’agosto 1984 decise l’amichevole (1-0) con la Sampdoria nell’allora Comunale di Via delle Olimpiadi, al ritorno in serie A che il Ciuccio colse nello stesso stadio il 4 giugno del 2000 (Pistoiese 0 Napoli 1, gol di Schwoch) e che, paradossalmente, resta una delle date più significative nella lunga storia del club, anche per l’arrivo in città di 5mila entusiasti tifosi azzurri. E soprattutto, numerosi critici e osservatori hanno metaforicamente consegnato al 51enne aglianese Cristiano Giuntoli, il direttore sportivo dei partenopei, l’Oscar stagionale, come l’elemento più determinante alla luce della scorsa campagna di rafforzamento, ancor più dei giocatori, in primis il centravanti nigeriano Osimhen e l’esterno sinistro d’attacco, il georgiano Kvaratskhelia, e dello stesso presidente Aurelio De Laurentiis.

Proprio Giuntoli è stato identificato nell’uomo che ha attuato alla perfezione le direttive del patron Aurelio: ovvero abbassare il monte ingaggi – divenuto il quinto della serie A – mantenendo competitiva la squadra, che tra la fine primavera e l’estate del 2022 ha perso, tra gli altri, calciatori quali Mertens, Insigne, Koulibaly, Ruiz, Milik, Ounas e Ospina. Giuntoli, partito dalla Scuola Calcio dell’Aglianese alla tenera età di 6 anni, ha giocato da difensore nel settore giovanile della società neroverde, per vestire anche le maglie di Prato e Latina. Da dirigente, si ricorda l’avventura, durata 5 anni, col Carpi di Bonacini: quattro promozioni, dalla serie D alla serie A. Fu premiato anni fa, al momento del passaggio al Napoli, dall’amministrazione comunale aglianese come esempio di eccellenza sportiva. Ad Agliana vivono la sua famiglia e i suoi parenti e qui ha il suo "buen retiro". Si narra che un paio di scarpe usate, avvolte in carta di giornale, furono le sue prime da gioco. "Allora si usava passare ai nuovi iscritti le scarpe dei ragazzi che lasciavano - rammentò Cristiano -: mi furono consegnate da Edoardo Baldi (storico collaboratore del nostro giornale, nda), quando feci il mio ingresso nell’Aglianese".

Gianluca Barni