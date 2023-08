Lo schermidore Martini brillante ad Agliana agli "Azzurrini": tra i migliori 40 d'Italia

Un inizio di settembre scoppiettante, con gli "Azzurrini". Da lunedì 4 a domenica 10 settembre, Niccolò Martini (nella foto con Agostino Sanacore) del Club Scherma Agliana prenderà parte agli ’Azzurrini’: lo stage di fioretto che ogni anno la Federazione italiana scherma organizza al palazzetto delle Terme di Sarnano, in provincia di Macerata, per i migliori quaranta giovani schermidori d’Italia (venti maschi e venti femmine). "Dal 20082009 al 202223, quindici stagioni e quattordici volte un atleta o anche due agli ‘Azzurrini’… grazie al nostro meraviglioso team composto da atleti, maestri, preparatori, dirigenti e genitori. E adesso avanti cercando di mantenere il passo", ha scritto sulla propria pagina social il maestro Agostino Sanacore. Il riferimento è alla sua carriera. È dal 2012 che Sanacore è al Club Scherma Agliana, ma agli ’Azzurrini’ aveva contribuito a far approdare dapprima Lorenzo Francella, poi Matilde Biagiotti e infine altri, con Tommaso ’Riga’ Martini penultimo e Niccolò Martini new entry.

Gli atleti si alleneranno agli ordini del responsabile d’arma Stefano Cerioni. "Una notizia che rallegra noi, ma in primis il ragazzo e la sua famiglia", esulta la presidente della società, Angela Desideri. Massima la soddisfazione di tutto lo sport pistoiese.

Gianluca Barni