ll passaporto dei diritti umani . Si va verso un mondo più giusto

Prosegue il nostro percorso nella legalità: dopo aver affrontato, nel precedente articolo, il tema dei diritti dei detenuti, questa volta vogliamo occuparci di un argomento ancora più impegnativo, ma comunque legato al precedente: la pena di morte. Per poter affrontare una tematica così complessa ci siamo rivolti alla sezione italiana di Amnesty International, nella persona di Armida Bandoni che in tre percorsi in presenza, ci ha posto di fronte a un problema dibattuto e purtroppo ancora attuale. La pena di morte è una punizione estrema, crudele, inumana e degradante che non dovrebbe trovare posto nel nostro mondo.

Armida Bandoni ci ha fatto capire quali sono i doveri e i diritti di ogni uomo e donna, ad esempio il diritto di avere cibo e acqua, il diritto di avere una casa, il diritto di identità, il diritto di opinione, ma soprattutto il diritto di vivere. Il diritto alla vita fa parte dei diritti umani e rappresenta uno dei diritti più importanti che una persona deve possedere e che nessun altro può toglierle.

La volontaria, in seguito, ci ha consegnato il passaporto dei diritti umani che contiene la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 10 dicembre 1948.

Nel corso dell’incontro successivo abbiamo ricreato in classe l’aula di un tribunale. Il professore ha assegnato i ruoli: un imputato, due avvocati dell’accusa e due della difesa, due giornalisti, due volontari di Amnesty International, mentre il resto della classe componeva la giuria.

La volontaria ci ha sottoposto un caso reale, quello di Joseph Cannon, condannato alla pena capitale il 22 aprile ´98, in Texas, per un omicidio commesso nel 1977, quando aveva 17 anni. All’inizio del processo, un nostro compagno, che impersonava l’imputato, ha letto in prima persona la storia di Joseph Cannon, prima dell’omicidio, dalle violenze subite alla mancanza di istruzione, dalla depressione all’abuso di stupefacenti. Tutte informazioni utili all’avvocato della difesa, ma che, tuttavia, non emersero mai nel corso del processo, che si concluse con la condanna a morte per Cannon. Per concludere vorremmo elencare con chiarezza le ragioni per le quali la pena di morte deve essere abolita in tutti i Paesi del mondo: viola il diritto alla vita, si configura come omicidio da parte dello Stato, non ha alcun valore deterrente, non dà conforto ai familiari della vittima, si corre il rischio di uccidere un innocente, infligge sofferenza ai familiari dei condannati e nega qualsiasi possibilità di riabilitazione.