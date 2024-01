ll massaggio infantile. Progetto al ’San Jacopo’

Fra i primi a partire al momento c’è anche l’ospedale San Jacopo di Pistoia. Inizia da questo mese un nuovo il percorso di sostegno alla genitorialità per poter accompagnare genitori e neonati alla scoperta del Massaggio Infantile, ma non solo. Grazie alla formazione di infermieri delle neonatologie e di ostetriche dei consultori della Usl Toscana Centro, in questi giorni iniziano i corsi rivolti ai genitori e ai loro bambini da 0 a 6 mesi di età per approfondire il contatto attraverso il massaggio al bambino, insegnato dai professionisti sanitari e svolto dai genitori, riconosciuti i massimi esperti dei loro figli. L’iniziativa, che nasce per la prima volta sul territorio – spiega una nota – è rivolta sia ai neonati fisiologici, che quindi dalla nascita hanno passato tutto il tempo del ricovero con la propria madre in roaming-in e che poi svolgeranno il corso nei locali del consultorio territoriale di appartenenza, laddove la famiglia ha iniziato il percorso nascita, sia per i neonati che hanno avuto un ricovero in terapia intensiva neonatale o neonatologia, che saranno presi in carico dagli infermieri.insegnanti di massaggio dove sono stati ricoverati. Favorire lo sviluppo dei piccoli, la relazione con i loro genitori, il rilassamento anche in presenza di lievi disturbi, come le coliche e il raffreddore, il massaggio infantile una volta acquisito potrà essere molto utile nell’ambiente domestico.

Il progetto, sostenuto ed apprezzato dalla direzione sanitaria dell’azienda, nasce nell’ambito del dipartimento infermieristico e ostetrico della Asl Toscana Centro diretto dal dottor Paolo Zoppi, in particolare all’interno struttura organizzativa complessa di ostetricia professionale alla cui direzione si trova la dottoressa Arianna Maggiali, alla quale fa capo l’Incarico di funzione infermieristico dei percorsi neonatale e pediatrico Elia Carbone che ha seguito il progetto fin dalla formazione del personale con Training sul campo.

In questo progetto – sottolinea l’Asl – in pratica sono gli infermieri che si sposteranno nei Consultori e, insieme alle ostetriche, accompagneranno i genitori in questo percorso. Gradualmente, secondo il programma, l’offerta prenderà campo su tutto il territorio della Toscana Centro.