Lite e minacce nella concessionaria. Arrestato dopo l’inseguimento

Una serata movimentata quella di ieri alle porte della città, con un inseguimento degno di un film, tra via Guicciardini e il raccordo autostradale dove le volanti della questura e la Squadra Mobile hanno dato la caccia e poi arrestato un uomo armato di un fucile. In carcere è finito un 43enne italiano, arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e porto illegale di arma clandestina. A dare l’allarme alla polizia sono stati i dipendenti di una concessionaria di auto, a Pontelungo, dove l’uomo si era presentatoo nel pomeriggio e dove avrebbe litigato, finendo poi per minacciare tutti con la sua arma. All’inizio sembrava calmo, era entrato per chiedere informazioni su alcune auto. Dopo poco i toni si erano alzati, e ne è nato un litigio. L’uomo avrebbe minacciato il figlio della titolare, mostrando un fucile che deteneva sul sedile della sua automobile, per poi allontanarsi a forte velocità. Subito è scattata la caccia all’uomo. Squadra Mobile e volanti si sono messi alla ricerca del fuggitivo. Le telecamere di sorveglianza hanno permesso di individuare l’auto, la targa e la direzione di fuga. L’uomo è stato rintracciato intorno alle 19 circa, nei pressi del raccordo autostradale. La polizia ha intimato l’alt con la paletta di segnalazione e l’uomo dapprima si è fermato alzando le mani in segno di resa, sempre restando all’interno dell’auto con il motore acceso, per poi eludere il controllo riprendendo la fuga in direzione raccordo di Pistoia Nord. L’auto del fuggitivo procedeva a zig-zag, mettendo a rischio la sicurezza degli altri automobilisti e cercando in più occasioni lo scontro con le pattuglie della polizia.

La corsa si è conclusa poco dopo, quando gli agenti sono riusciti a bloccare il veicolo. All’interno, nascosto tra i sedili, è stato trovato un fucile da caccia semiaperto e pronto per essere caricato. Nel vano portaoggetti c’erano inoltre due cartucce calibro 12. L’arma, hanno accertato i poliziotti, presentava la matricola abrasa. L’uomo è stato condotto in questura e, dopo le formalità di rito, trasferito al carcere di Pistoia "Santa Caterina".