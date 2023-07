Lite a suon di spintoni Giovane ferito alla testa Notte agitata a Vicofaro

E’ stata l’ennesima notte animata quella tra venerdì e sabato a Vicofaro, dove un acceso litigio fra due giovani migranti ha mobilitato il 118 e le pattuglie dei carabinieri e della polizia. L’esito della colluttazione, per fortuna, è stato lieve, una ferita da taglio alla testa, ma l’episodio accresce la preoccupazione dei residenti, già costituiti da tempo nel Comitato per Vicofaro e assistiti da un legale, e che l’altra notte hanno seguito dalle finestre delle loro abitazioni l’evolversi della situazione. Il litigio, in base a una prima ricostruzione, sarebbe scoppiato poco dopo la mezzanotte e il clima di agitazione che ne è scaturito si sarebbe protratto fino alle due. In un primo momento si era addirittura parlato di un accoltellamento, circostanza poi non confermata, mentre è confermato il contesto, cioè quello di un litigio scoppiato per futili motivi derivati dalla difficile convivenza tra i giovani. Nascono baruffe per poco. E’ stato il parroco di Santa Maria Maggiore, don Massimo Biancalani, a chiamare sia i soccorsi che le forze dell’ordine, subito intervenute.

"Una banale lite tra ragazzi – ci ha detto ieri mattina don Massimo, da noi interpellato –. Si sono spintonati e purtroppo uno di loro è finito sopra la rastrelliera delle biciclette. L’ho personalmente accompagnato al pronto soccorso e tutto è finito lì".

Racconta così l’ennesimo parapiglia in parrocchia. Il parroco parla di una lite per futili motivi che purtroppo può capitare quando a convivere sotto lo stesso tetto ci sono ragazzi di varie etnie. Intanto si dice speranzoso sui fondi che arriveranno dalla Regione per una mappatura delle presenze in parrocchia. "Se vogliono sapere la loro situazione sanitaria sarei pronto a consegnare tutta la documentazione subito – dice don Massimo –. Abbiamo un ragazzo cieco, uno sordomuto e altre problematiche. Spero sia solo l’inizio. In Regione lo abbiamo detto a suo tempo, abbiamo bisogno di sostegno per ristrutturare e qualificare la canonica e una via che consenta a chi lavora di ottenere una casa in affitto. È difficile parlare con le agenzie quando i nostri ragazzi vengono assunti con contratti a quattro ore al giorno, ma ne lavorano dodici. Nessuno è disposto a darti una casa in affitto nonostante i soldi a disposizione. È questo il problema da affrontare per decongestionare la parrocchia e diminuire le presenze".

red.pt.