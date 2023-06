Liste d’attesa e medici di famiglia "Occorre fare di più per gli anziani"

I nodi della sanità visti con gli occhi di chi ne subisce di più le conseguenze, in particolar modo gli anziani. Se ne è parlato a Santomato, alle porte di Pistoia, nel corso dell’incontro "Pnrr Missione 6 salute. Tra emergenza e prospettive", promosso dalla Cna pensionati Pistoia e Prato. I problemi sono quelli ormai noti, dalle liste di attesa troppo lunghe, alla difficoltà a trovare un nuovo medico di medicina generale, fino ai pronto soccorso che, per la carenza di personale, non funzionano come dovrebbero. "Tutto sommato, per quanto riguarda la sanità – afferma Luciano Bartolotti, presidente pensionati Cna Toscana centro – la nostra è una regione fortunata, tuttavia alcune criticità sono fortemente penalizzati per i cittadini e in particolare per le fasce più deboli, come gli anziani. Pensiamo, ad esempio alle liste di attesa, i medici di base che mancano, la riforma del 118 che impatta in maniera pesante sui piccoli comuni i quali si ritrovano senza il medico nelle ambulanze. Problemi che noi chiediamo siano risolti e per questo abbiamo invitato al confronto i dirigenti e i presidenti delle Società della salute delle aree pistoiese e pratese".

"La Missione 6, ovvero la missione sanità finanziata dal Pnrr – risponde Daniele Mannelli, Asl Toscana centro – prevede una serie di finanziamenti per edificare e ristrutturare strutture territoriali, in termini di ospedali di comunità, di case di comunità e anche di servizi che debbono essere attivati, per esempio le Uca (Unità di continuità assistenziale), il potenziamento della infermieristica di famiglia e di comunità. Quindi un complesso di servizi che devono servire a migliorare e potenziare la qualità della sanità sul territorio". Per quanto riguarda i tempi di attuazione degli interventi previsti dalla Missione 6, "in termini di investimenti strutturali sono piuttosto stretti – aggiunge Mannelli – perché abbiamo già cominciato a spendere queste risorse e la previsione è di concludere entro i prossimi tre anni". Per quanto invece riguarda la carenza di personale, in particolare per i medici di famiglia, "il problema che abbiamo vissuto in questi ultimi anni – spiega Mannelli – è dovuto ad un picco pensionistico in misura molto superiore rispetto alla capacità della scuola di formazione di mettere sul mercato del lavoro nuovi professionisti, ma la previsione è che nel corso dei prossimi anni questo picco pensionistico vada a scemare".

"Nelle nostre zone – assicura Alessio Torrigiani, presidente della Sds Valdinievole – grazie al Decreto ministeriale 77 e al Pnrr ci saranno ulteriori investimenti e ampliamenti di servizi, ma già partiamo con un assetto, quello attuale, che è buono". Intanto la Cna ha presentato il nuovo progetto "Salute in rete", che si rivolge agli anziani, ma non solo. "Il progetto – spiega Silvia Rossi – coordinatrice Cna pensionati Toscana Centro - prevede la realizzazione di sei punti ad alta tecnologia, presso altrettante sedi di Cna Toscana centro, dove verranno accolti una serie di utenti, dagli immigrati, ai caregiver (badanti o familiari che assistono persone malate, ndr), e a tutti coloro che hanno difficoltà ad utilizzare il computer, i cosiddetti analfabeti digitali, per aiutare questa fascia di popolazione ad accedere ai servizi telematici e al Cup telefonico".

Patrizio Ceccarelli