Lingue straniere a Pistoia: i corsi alla biblioteca - Le iscrizioni al via

Proseguiranno fino al 21 settembre le pre-iscrizioni ai corsi di lingua straniera per adulti. È possibile scegliere tra inglese, francese, spagnolo, tedesco, russo, cinese e giapponese. I corsi inizieranno, in presenza, dal 2 ottobre all’Istituto comprensivo Raffaello e, solo per il sabato, dal 7 ottobre anche alla Biblioteca San Giorgio (sono comunque previsti corsi anche in modalità online) e si concluderanno il 23 dicembre 2023. Le lezioni, tenute da insegnanti madrelingua, sono organizzate a tutti i livelli di apprendimento, dal principiante all’avanzato. Al termine del modulo sarà rilasciata, su richiesta, un’attestazione di frequenza in conformità con i livelli di riferimento europei (è necessaria la partecipazione al 70% delle ore). I corsi, per le diverse lingue, saranno attivati al raggiungimento del numero minimo degli iscritti. In caso di necessità gli spostamenti all’interno dei vari corsi, a parità di condizioni, non saranno possibili oltre la prima settimana dall’inizio delle lezioni. Per questo modulo sono previsti: corsi di 36 ore complessive (due lezioni settimanali), corsi di 18 ore complessive (una lezione settimanale) e corsi online di 15 ore complessive (una lezione settimanale): sono tutti suddivisi in lezioni di un’ora e mezza ciascuna. Per informazioni e per l’invio della domanda di preiscrizione rivolgersi, invece, alla cooperativa Babele, mail: cooperat[email protected], telefono 339 4836168.