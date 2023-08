L’inflazione alle stelle La spesa per mangiare lievita dell’11 per cento "Famiglie in affanno"

I pistoiesi vorrebbero mangiare la frutta ma, complice i cambiamenti climatici e le calamità naturali in Emilia di primavera, la frutta non c’è. E quella che si trova, ovviamente, registra prezzi alle stelle, ancor più che della verdura. Un corto circuito esplosivo in estate, quando si fa comunque maggior uso di prodotti del genere rispetto al resto dell’anno, che fa tenere alto il dato dell’inflazione in provincia, al di sopra della media regionale in confronto al 2022: se in Toscana la crescita è del +10,4%, quasi stabilizzata rispetto al passato, a Pistoia è del +11,5% terzo capoluogo in regione per l’incremento più alto. E’ questo il dato più significativo, e preoccupante, che esce dall’analisi di Coldiretti sui dati Istat rilevati a luglio. Al primo posto tra i capoluoghi più cari c’è Grosseto (+12,7%) seguito a parimerito da Livorno e Pistoia (+11,5%). Poi ci sono Siena (+11,1%) e Massa Carrara (+11%), subito sotto troviamo Lucca (+10,5%).

Tre sono invece le province che mostrano un tasso inflazionistico per cibo e bevande inferiore alla media regionale: sono Firenze (+9,5%), Arezzo (+9,9%) e Pisa (+9,6%) che chiude la classifica. A rallentare la discesa dei prezzi di frutta e ortaggi, che a luglio sono cresciuti rispettivamente del 13,8% e del 19,8%, sono le conseguenze dei cambiamenti climatici e dei numerosi eventi estremi che, come detto, hanno portato ad un aumento del costo della frutta anche fino al 20%. In termini assoluti ogni famiglia, per mangiare, ha dovuto spendere nei primi sette mesi dell’anno 390 euro in più contro i 195 nei primi sette mesi del 2022. "Dal campo alla tavola – spiega Coldiretti Toscana – il prezzo si moltiplica e non certo per colpa degli agricoltori che si accollano tutti i rischi e gli incrementi dei costi di produzione come concimi e mezzi tecnici, compreso quello per il gasolio per le pratiche agronomiche, che da più di un anno divorano i già risicati margini di guadagno. Più ci sono passaggi tra l’agricoltore ed il consumatore e più il costo di quel determinato prodotto aumenta e questo avviene in condizioni normali, ma quando si inseriscono elementi straordinari come inflazione, fattorie climatici e quindi anche speculativi, il prezzo al dettaglio è ancora più instabile".

Numeri che vanno a combaciare con le stime complessive, non solo alimentari, che parlano di una inflazione pistoiese al +6,6% che si traduce in un salasso per le nostre famiglie di 1.488 euro in una regione, la Toscana, che è al quarto posto in Italia complessivo alla voce rincari rispetto al 2022. Ancora lontani dal +8.2% di Genova che guida la classifica a livello nazionale, però bisogna davvero prestare particolare attenzione perché gli aumenti sono inevitabili per tutti (e negli ultimi due mesi c’è anche la voce caro-benzina che incide particolarmente) creando problemi e malcontento ovunque.

