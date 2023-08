Linea Telecom fuori uso Ora Spedaletto è isolato

Isolati da un mese a causa di ripetuti guasti alla linea fissa Telecom. È quanto denunciano i residenti di Spedaletto, ormai stanchi della continua interruzione del servizio. Linee fatiscenti e scarsa attenzione da parte della stessa Telecom sono, secondo loro, le cause principali dei guasti persistenti.

"Forse Telecom si interessa poco perché con noi non fa abbastanza cassa, visto l’esiguo numero di abitanti di Spedaletto" sostiene Cristina Gavazzi che ha una casa di famiglia nel piccolo paese montano. "Fra residenti e villeggianti, le case sono tutte piene – prosegue – e c’è un’alta percentuale di anziani sopra i settantacinquenni, alcuni anche malati, che non possono contattare nessuno in caso di necessità, né essere contattati dai familiari che sono a lavoro o in città. Una cosa vergognosa che si protrae da troppo tempo e di cui qualcuno deve farsi carico. Stiamo lavorando a un esposto da inviare alla Procura".

"Abbiamo scritto ai responsabili di Telecom e contattato più volte i call center – dichiara il presidente della Pro loco – ma è un continuo rimpallo. Non siamo in grado di far funzionare nemmeno un eventuale telesoccorso per le persone anziane. Se c’è un’emergenza dobbiamo passare il traforo per chiamare. Una situazione intollerabile".

"Abbiamo segnalato alla Regione il problema e la frazione è stata inserita nel bando nazionale di estensione della rete “Italia ad 1 giga” – dichiara il capogruppo comunale di Fdi, Francesco Pelagalli –. Purtroppo il Comune non ha alcun potere sulle infrastrutture di telecomunicazione, se non quello denunciare i disservizi a Corecom e Agcom".

A.B.