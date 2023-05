L’indagine nel comando della Municipale Il Comune, responsabile civile, prepara la difesa

E’ ripreso ieri mattina, davanti al collegio presieduto dal giudice Stefano Billet, il processo che vede imputata l’agente della polizia Municipale di Agliana, Claudia Vilucchi, accusata in concorso con l’ex comandante Lara Turelli di aver vessato per mesi i colleghi del comando. I reati contestati vanno dall’abuso d’ufficio, al falso ideologico, e poi minaccia, calunnia, atti persecutori e rivelazione di atti d’ufficio e, per la sola Turelli, di furto (avrebbe sottratto le chiavi dell’auto di un agente), peculato e truffa. La posizione dell’ex comandate Turelli è stata stralciata, dopo che il collegio ha accolto l’eccezione presentata dal suo legale riguardante la relazione del consulente tecnico informatico. Intanto, il Comune di Agliana è stato citato come responsabile civile, ed è rappresentato dall’avvocato Elena Augustin di Prato, che ha presentato una nutrita lista testi. All’udienza era presente l’agente Vilucchi, con il suo avvocato Crocifisso Giordano.