L’incubo siccità minaccia le colture Manca la pioggia, dati allarmanti

Le immagini della scorsa estate le abbiamo ancora tutti negli occhi con fiumi, laghi, torrenti e qualsiasi cosa di lacustre in secca. L’acqua che scorre dal rubinetto garantita soltanto dall’alta capacità di accumulo del bacino di Bilancino per la piana pistoiese ma, poi, solo e soltanto grande siccità. Oggi, quando siamo a metà marzo, il problema sembra già bussare alla porta perché dopo un’estate alquanto secca si è aggiunto un inverno tutt’altro che piovoso e adesso che si inizia già a fare i conti con un clima primaverile l’incubo per le colture, il vivaismo e tutto il comparto "verde" è di avere di fronte ancora mesi durissimi, per di più in un sistema fiaccato dalla crisi determinata dalla guerra in Ucraina e dai costi delle materie prime che sono cresciuti rapidamente e che ora stentano a calare.

Per capire l’entità del fenomeno, ed avere una tendenza specifica data dallo storico, siamo andati a spulciare nella banca dati della pluviometria di Sir Toscana, l’apposito portale che ogni giorno fotografa quello che succede sul territorio e mette in archivio riferimenti delle varie stazioni che ci sono nei comuni. La nostra rilevazione, nel caso, si è concentrata sul pluviometro di Pontelungo adiacente alla città che raccoglie Ombrone, Vincio più la zona collinare e quello della Ferruccia di Agliana con ancora Ombrone, più Brana, Calice e Bure che riguarda tutta la piana. Partendo da Pistoia, si nota come da inizio anno siano caduti 255,6 millimetri di acqua con 21 giorni piovosi: una stima persino più alta del 2022 quando siamo arrivati a 180,8mm in tre mesi. Alla fine dell’anno la pioggia ha registrato un valore di 939,6mm con 68 giorni di precipitazioni: di questi, ben 16 a dicembre (con annessi nubifragi e danni).

Per fare un confronto col passato nel 2017 sono caduti 1245,8 mm di acqua quindi in cinque anni si è assistito ad un calo di oltre 300 mm: mica poco, considerando che in mezzo ci sono stati più proficui per la pioggia come il 2021 dove si è arrivati a 1324,4 mm. Sul pluviometro della Ferruccia, invece, è stato possibile andare ancora più a ritroso per capire meglio i cambiamenti. In questi primi tre mesi siamo a 182mm di pioggia caduta (decisamente inferiore rispetto a quanto fatto registrare a Pistoia) con 18 giorni piovosi. Lo scorso anno ci si fermò a 104,66mm e, a marzo, ci fu un solo giorno con le precipitazioni, chiudendo l’anno a 722,6mm.

Numeri più alti andando indietro fra 2021 (851 mm) e 2020 (920,8). Nel 2013, tanto per un ulteriore termine di paragone, nello stesso arco temporale di inizio anno caddero 507,2 mm di pioggia (più di 300 rispetto a quelli del 2023) mentre nel 2010 il complessivo annuo si attestò a 1430 mm. Le tendenze sono chiare: anche senza picchi tremendi, ma la diminuzione delle precipitazioni si sta facendo sentire e se poi in quota c’è sempre meno neve, ecco che i problemi si assommano uno dietro l’altro. Per quanto si potrà resistere ancora senza essere in emergenza dodici mesi all’anno?

Saverio Melegari