L’incubo dopo il matrimonio combinato "Maltrattata e violentata": parte il processo

Non solo il marito, ma anche i suoceri l’avrebbero tenuta prigioniera, dopo averla fatta arrivare in Italia dal Pakistan. Un incubo fatto di maltrattamenti quotidiani, e di violenza, quella sessuale a cui lui l’avrebbe sottoposta. Da quell’inferno era riuscita a liberarsi grazie a pochi secondi. Pochi secondi di libertà, in cui sarebbe riuscita ad attivare il suo cellulare per chiamare i carabinieri. Che poi l’avrebbero liberata nella casa in cui era confinata. Ora la donna si trova in una residenza protetta, lontana da tutti, da quella famiglia che avrebbe dovuto darle protezione e che invece la teneva reclusa. Ieri mattina davanti al giudice Luca Gaspari si sarebbe dovuta tenere una nuova udienza. Presenti il giovane marito di lei, poco più che ventenne, accusato di violenza sessuale sulla moglie, e i genitori di lui quarantenni, accusati in concorso con il figlio di maltrattamenti. Ma l’udienza è slittata perché gli indagati hanno revocato il mandato al loro difensore per nominarne uno nuovo. Si tratta dell’avvocato Pamela Bonaiuti del foro di Prato che spiega: "Si tratta di una situazione delicata. Ho letto l’ordinanza di custodia cautelare e ci sono punti che mi riservo di studiare più approfonditamente, anche alla luce del colloquio che ho avuto oggi (ieri per chi legge) con i miei assistiti, che mi hanno informata di fatti che ritengo di rilievo ai fini della difesa". L’udienza è stata fissata al prossimo 27 giugno.