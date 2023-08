L’incontro Gal sull’economia della Montagna

Quindici giorni di incontri e di ascolto del territorio da parte del Gal Montagna Appennino, la società consortile che si sviluppa fra Lucca e Pistoia per il sostegno e la promozione delle politiche di sviluppo rurale seguendo le direttive locali, regionali e comunitarie. In questo tour si parlerà soprattutto di "Area Leader" andando in quei comuni dell’Appennino che possono dare vita a progetti interessanti per far arrivare risorse in loco. La prima uscita dell’AperiGAL è per stasera in piazza Catilina a Cutigliano alle 18.30 (in caso di pioggia l’incontro si terrà nella sala consiliare di palazzo Achilli), mentre lunedì prossimo ci si trasferirà a Pistoia, alle 16.30, nella sala Terzani della Biblioteca San Giorgio. Gli incontri successivi in Lucchesia nel Pisano.