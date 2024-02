L’inceneritore nel mirino. Manifestazione di protesta ipotesi sempre più concreta

Una manifestazione per la chiusura dell’inceneritore il 16 marzo prossimo. La sta promuovendo il gruppo "IononCISto", che riunisce consiglieri comunali di diversi Comuni della Piana e di diversi orientamenti politici. Il gruppo si ritroverà sabato 24 febbraio, alle ore 16, per una riunione organizzativa della manifestazione del 16 marzo che si terrà nella sala parrocchiale in piazza Matteotti a Montale. La riunione è aperta ad associazioni e cittadini. "IononCISsto" si è ricostituito ai primi di gennaio per esprimere la propria contrarietà alle tre proposte emerse dalla manifestazione di interesse promossa dal Cis, vale a dire l’ammodernamento proposto in forme leggermente diverse da Ladurner e da Alia-Hera e la riconversione nel trattamento dei fanghi civili proposto da Iren. Contro un prolungamento di altri vent’anni della vita di un impianto di incenerimento a Montale "IononCISto" (in foto) ha richiamato i sindaci della Piana al rispetto delle promesse di dismissione dell’inceneritore entro il 2023 e poi entro il 2024. Quello che viene chiamato ammodernamento costituisce per il gruppo "IononCISto" soltanto una manutenzione straordinaria dell’inceneritore e non il passaggio a una nuova tecnologia.

Alla ricostituzione del gruppo hanno aderito la consigliera di Montale Barbara Innocenti di Insieme per Montale, i quattro consiglieri del centrodestra di Montale guidati dal capogruppo Lorenzo Bandinelli, Alberto Guercini di Agliana in Comune, il consigliere di Agliana Fabrizio Nerozzi, attualmente nella maggioranza che sostiene il sindaco Luca Benesperi con deleghe all’ambiente, Massimo Bartoli consigliere del M5S di Agliana, Nicoletta Santoni del M5S di Montemurlo. I consiglieri che attualmente fanno parte del gruppo sono di Montale, Agliana, Quarrata e Montemurlo.

"IononCISto" ha preso parte ed è intervenuto al consiglio comunale aperto del 15 febbraio scorso ad Agliana ribadendo la propria richiesta di mantenere gli impegni della dismissione e di procedere verso una soluzione che non prevede l’incenerimento. La consigliera Innocenti ha respinto molto duramente anche la proposta di una proroga di quattro anni della gestione dell’inceneritore avanzata in una conferenza stampa congiunta dai sindaci di Montale Ferdinando Betti e di Quarrata Gabriele Romiti bollandola come "uno scherzo di Carnevale". Secondo i consiglieri di "IononCISto" è possibile una alternativa all’incenerimento che tuteli non solo l’ambiente, ma anche i posti di lavoro dei 34 dipendenti che attualmente lavorano all’impianto.

Giacomo Bini