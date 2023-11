L’incendio al Cassero. Chiesti un anno e mezzo per gestore e direttore: "Il rogo si poteva evitare"

"Un anno e sei mesi di reclusione per il reato di incedilo colposo" per Alfio Fedi, all’epoca presidente del Cda di Pistoiambiente (oggi Lithos Investimenti Srl) che gestiva la discarica, difeso dall’avvocato Andrea Niccolai, e Michele Menichetti, l’allora direttore tecnico della discarica, difeso dall’avvocato Fabio Celli. E’ stata questa la richiesta di condanna avanzata ieri mattina, al termine di un’articolata requisitoria, dal pubblico ministero Luigi Boccia, che ha diretto le indagini dei carabinieri sullo spaventoso rogo che si sviluppò il 4 luglio del 2016 nella discarica. L’accusa per entrambi gli imputati è quella di "incendio colposo" (al capo A), mentre risulta estinto per prescrizione il capo B dell’imputazione, ovvero la violazione delle prescrizioni dell’autorizzazione unica ambientale. Il Comune di Serravalle, rappresentato dall’avvocato Lorenzo Magrini, ha chiesto oltre alla condanna degli imputati anche un risarcimento danni da stabilirsi in sede civile e una provvisionale pari a 50mila euro. Come spiegato dal pubblico ministero davanti al giudice Paolo Fontana, la colpa grave degli imputati sarebbe "consistita in negligenza, imprudenza ed imperizia ovvero in violazione di varie norme cautelari generiche e specifiche poste a protezione sia dell’incolumità dei lavoratori e dei terzi". Durante tutta l’istruttoria, come sottolineato dal pm, sarebbe stato provato come nella discarica venissero conferiti anche rifiuti non conferibili, come il pulper quale materiale di copertura dei rifiuti, e gli pneumatici, come "zavorramento" dei teli. Infine, la colpa degli imputati sarebbe stata anche di natura omissiva, ovvero nel ritardo con cui fu effettuata la chiamata ai vigili del fuoco. Secondo quanto emerso in aula, durante le udienze, ci vollero quasi due giorni perché il rogo venisse completamente estinto. Ben settanta i lanci aerei di acqua effettuati dalle squadre dei vigili del fuoco.

"Un incendio di vaste dimensioni, il cui fuoco è divampato irrefrenabilmente – come raccontato in aula – per circa 12 ore, con fiamme divoratrici che si sono propagate con potenza distruttrice e fumi neri altissimi, che hanno distrutto completamente tutti i rifiuti presenti". A generare l’innesco, come delineato dal pm, sarebbe stata un’autocombustione da reazione chimica, determinata dalle caratteristiche dei rifiuti della modalità di gestione: "in discarica era stato portato del materiale che non poteva essere conferito" e "senza che ci fosse una valutazione preventiva di incompatibilità dei materiali". In questo modo, entrambi gli imputati avrebbero "violato le norme cautelari generiche e specifiche, poste sia per la prevenzione incendi, che a protezione della sicurezza sui luoghi di lavoro". Sarebbe perciò mancata "una specifica e dettagliata valutazione del rischio incendio specifica sulla composizione dei rifiuti e della eventuale incompatibilità degli stessi". E sarebbero mancati anche a sufficienza i presidi antincendio, come gli idranti, che sarebbero serviti per fronteggiare da subito un incendio con una virulenza tale.

Il processo riprende il 18 e 22 dicembre e a gennaio con le difese degli imputati.

Martina Vacca