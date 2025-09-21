"L’importanza di una doppia giornata di stop"

"Anche a Pistoia sarà vietata la raccolta di funghi il martedì e il venerdì. La mia lettera e l’interessamento del sindaco Alessandro Tomasi – scrive Alessandro Capecchi, consigliere Regionale di Fratelli d’Italia e capogruppo dell’opposizione, hanno sanato questa mancanza della Regione Toscana. Come nel 2023 – osserva Capecchi –, la delibera regionale che istituisce il calendario della raccolta dei funghi aveva escluso il comune di Pistoia da quelli in cui è vietata la raccolta di questi preziosi frutti della terra nei giorni di martedì e venerdì. Una doppia giornata di stop che permette ai funghi di ricrescere e alle zone più battute dai cercatori di funghi di respirare. Ancora una volta, però, è stato necessario il mio intervento, come appunto due anni fa, sotto forma di lettera, inviata lo scorso 8 settembre all’assessore Saccardi". Nella lettera Capecchi faceva notare di nuovo, a distanza di due anni, la mancanza di uniformità di una delibera che, per come era stata formulata, andava di fatto a creare una discriminazione fra i comuni e una disparità di trattamento. "La risposta dell’assessore Saccardi – commenta Capecchi – è stata celere, ma ha posto una condizione: che a richiederlo fosse il sindaco di Pistoia Alessandro Tomasi, atto che il primo cittadino ha immediatamente fatto e quindi ci aspettiamo che a breve venga modificata la delibera con l’inclusione di Pistoia nei territori in cui non si possono cercare i funghi il martedì e il venerdì. Un atto concreto – conclude il consigliere – per una esigenza reale e sentita dalle popolazioni residenti".