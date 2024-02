L’importanza di donare. La mostra Avis alla Coop

Una mostra per sensibilizzare alla donazione del sangue. "Avis Pistoia e sezione soci Coop di Pistoia ci mettono il cuore, e tu?" È il titolo dell’iniziativa inaugurata ieri mattina, e visibile fino al 10 marzo, all’interno della sede Coop.fi di Pistoia in Viale Adua, con prossima tappa le scuole del territorio. Resta vivo l’invito aperto a tutti a cui rispondere con un gesto di solidarietà concreta: donare sangue e plasma. La mostra, promossa dalle sezioni locali di Avis e soci Coop, in collaborazione con l’Ufficio scolastico territoriale di Pistoia, è stata pensata per sensibilizzare cittadini e studenti, compito che spetterà ad Avis attraverso un ciclo di incontri.

"Siamo molto grati per questa opportunità che ci permetterà di sensibilizzare sull’importanza della donazione di sangue e plasma - ha dichiarato Igli Zannerini, presidente Avis Pistoia – Ci auguriamo che questa mostra possa coinvolgere tanti soci e cittadini perché diventino nuovi donatori. L’obiettivo è dare un importante aiuto rispetto alla necessità di sangue, fondamentale per molte terapie e interventi chirurgici. Specialmente in questo momento che vede Pistoia in carenza critica di sangue". L’importanza di un atto disinteressato, che gratifica chi lo fa ed è fondamentale per chi lo riceve e per tutta la comunità, perché l’uso del sangue e dei suoi derivati è necessario nella quotidianità di molte terapie e di interventi chirurgici, oltre che nel caso di urgenze. I sei pannelli fronte retro presentano da un lato la versione rossa pensata per gli adulti, dall’altro la versione celeste per gli alunni delle scuole del territorio. Ognuno racconta informazioni e numeri che traducono il significato di una donazione.

"Invitiamo tutti a fare un dono che non ha prezzo, perché donare sangue e plasma può salvare una vita, e consente alla medicina di portare avanti le terapie per tante patologie complesse - ha detto Marco Leporatti, presidente sezione soci Coop di Pistoia -. Ci auguriamo che in tanti rispondano all’appello, dando prova anche questa volta della grande generosità del nostro territorio".

Gabriele Acerboni