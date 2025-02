Limiti di velocità uniformi. L’ipotesi a lavori conclusi

"Il limite di quaranta chilometri orari attualmente presente in via Sestini? Dopo gli interventi che il Comune realizzerà per la messa in sicurezza dei pedoni e dei ciclisti, siamo pronti a valutare di rivedere il provvedimento e riportarlo ai cinquanta chilometri orari come, del resto, lo è in tutto il resto della strada". A dire ciò è stato l’assessore alla viabilità Alessio Bartolomei di fronte ad un argomento che tiene banco nel dibattito politico cittadino come l’autovelox di Pontenuovo. L’ultima puntata è andata in scena ieri durante la seduta di consiglio comunale a seguito di una interpellanza presentata dal capogruppo di Pistoia Ecologista e Progressista, Mattia Nesti, su una serie di quesiti legati a questa arteria stradale e l’attraversamento della frazione lungo la strada provinciale 5 Montalese. L’esponente della minoranza, nello specifico, chiedeva lumi all’amministrazione comunale su quelli che sono stati gli introiti dalle multe nel periodo maggiormente criticato di utilizzo dell’autovelox a Pontenuovo, cosa intenderà fare il Comune con quei soldi e, soprattutto, che progetti sono ipotizzati per il futuro al netto della oramai famosa ordinanza che imponeva il limite dei quaranta chilometri orari "sulla quale siamo ancora alla ricerca di capire se ci sia o meno" ha tagliato corto lo stesso assessore Alessio Bartolomei.

"Dal punto di vista del Comune andremo ad effettuare delle opere per migliorare la sicurezza nella zona – aggiunge, durante la seduta, lo stesso Bartolomei – e nello specifico il progetto che abbiamo già pronto è per un intervento di 230 metri lineari per nuovi marciapiedi fra via Barsanti e via del Forramoro. Inoltre, con la costruzione in corso del tracciato della "Ciclovia del Sole" sarà prolungato il camminamento in sicurezza nella zona e ci sarà la nuova passerella ciclopedonale sulla Bure accanto al ponte stradale. Sono interventi a carico del Comune che saranno realizzati nel corso di quest’anno e, a quel punto, valuteremo di rivedere il limite che dovrà riportare a cinquanta chilometri orari come negli altri tratti della Sp5". Il dibattito, inoltre, è stata l’occasione per rifare il punto sulle contravvenzioni che sono state emesse al 31 dicembre scorso: in totale 34.241 verbali e, di questi, oltre 26mila sono già stati pagati mentre poco meno di 8mila non lo sono. In tutto l’importo riscosso è di 1.221.023 euro che vanno divisi equamente fra Comune e Provincia. "Sull’ordinanza oramai dovrà essere il giudice che si esprimerà sui ricorsi a dirci se è regolare o meno che si faccia riferimento a quanto era stabilito già dal 2011 – conclude Bartolomei – fino a quel momento non faremo atti ufficiali".

S.M.