Lieve frenata dell’export verde "Un assestamento del mercato Restiamo il primo polo nazionale"

A fronte di numeri record per il settore registrati fra 2021 e 2022, il primo trimestre di quest’anno fa registrare un leggero calo per quanto concerne il mondo dell’export di piante vive delle imprese pistoiesi. Siamo di fronte ad un giro d’affari di esportazioni che raggiunge la quota di 153 milioni di euro, con un segno negativo di 3,5% che tiene botta rispetto a quello che è la media nazionale complessiva che staziona sul -4%. E, sempre secondo i dati Istat elaborati da Coldiretti, la quota dell’export per il polo pistoiese sul totale italiano nel primo trimestre è del 42,77%: in sostanza, più di quattro piante su dieci che partono dal nostro Paese e vanno in giro per il mondo continuano ad essere del distretto pistoiese. "Siamo di fronte ad un assestamento del mercato – afferma Fabrizio Tesi, presidente di Coldiretti Pistoia – nonostante le criticità che stiamo attraversando: il lunghissimo periodo di siccità che ci ha accompagnati per oltre un semestre, a cui è seguito l’eccesso di piogge in primavera. E poi, le incognite derivanti dal conflitto in Ucraina, e l’indiscriminato e spesso ingiustificato aumento dei costi energetici e delle materie prime".

Sono quasi quattromila gli addetti diretti in provincia di Pistoia, compreso il settore floricolo maggiormente strutturato anche su Pescia, con un segnale di crescita certificato dagli ultimi dati della Camera di Commercio di Pistoia e Prato a fine 2022. "In questo momento Pistoia si conferma il principale polo produttivo nazionale – prosegue Tesi – ma siamo consapevoli degli investimenti e dei sacrifici che occorre fare per mantenere e sviluppare le nostre eccellenze, prodotte con l’ausilio di migliaia di addetti in tutta la provincia". Fra le novità dell’ultim’ora, però, c’è la legge delega approvata nei giorni scorsi dal Governo che consentirà di definire una cornice normativa organica al florovivaismo ed ai riflessi che essa stessa potrà avere proprio sulle esportazioni in tutto il mondo. "Con una specifica politica del verde potremmo affrontare meglio l’aumento dei costi e consolidarci all’estero – conferma Fabrizio Tesi – la valorizzazione del ’green’ ha un importante peso economico ma ricopre anche un ruolo strategico per il benessere e la salute delle nostre comunità. C’è da auspicare la celere approvazione del disegno di legge e dei decreti legislativi delegati".

Saverio Melegari