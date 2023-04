Lidia Poët e le altre "pioniere"

"L’avvocheria è un ufficio esercitabile soltanto da maschi e nel quale non devono punto immischiarsi le femmine".

Chissà quante volte Lidia Poët (nella foto in alto a sinistra) si è sentita dire questa frase nel corso della sua carriera. Lidia è stata una donna che ha cambiato il corso della storia decisamente in meglio, combattendo senza mai abbattersi. Probabilmente nessuno di noi ragazzi l’aveva mai sentita prima ma, recentemente, sul famosissimo portale Netflix è uscita una serie che, anche se un po’ romanzata, racconta la sua storia.

Perché Lidia Poët ha tanto lottato? Perché non si è mai arresa? Perché si è voluta fare avanti in un mondo così maschilista come poche hanno fatto? Lidia Poët è stata una tra le prime donne ad abbattere il sistema maschilista per superare le disparità di genere. Però lei non è la sola ad aver lottato, infatti ci sono state altre donne ad aver rivoluzionato la storia come Rosa Oliva, Margherita Hack, Samantha Cristoforetti, Rita Levi Montalcini e tante altre. Tutte hanno una cosa in comune, non le hanno viste arrivare: e noi, ci vedranno arrivare?