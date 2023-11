L’identikit delle vittime. Sempre più giovani. E negli abusi si alza il livello di rischio

Trecento studenti per parlare di stereotipi di genere ieri al Bolognini, per una delle iniziative in vista della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. L’incontro Ripartiamo dall’inizio. Che genere di stereotipo? è stato a cura della rete di associazioni ed enti che promuovono azioni contro la violenza di genere. Tra questi il Centro antiviolenza Aiutodonna che nelle sue attività ha riservato una particolare attenzione alle scuole e ai giovani. Ed è proprio a loro che è stata lasciata la parte finale della mattinata. Obiettivo di tutti prevenire la violenza da uno dei punti di partenza delle discriminazioni: gli stereotipi di genere. Il linguaggio, le immagini, le espressioni diffuse nella società ci accompagnano sin dall’infanzia, condizionano le nostre vite e determinano le scelte per il futuro. Negli ultimi mesi il Centro Aiutodonna ha registrato casi sempre più gravi per la tipologia delle violenze e per il livello di rischio a cui sono esposte donne e bambini.

"Rispetto agli accessi di nuove donne vittime di violenza nel 2023 – ha spieagto Donatella Giovannetti, responsabile del Centro antiviolenza Aiutodonna della Sds pistoiese – sono state 100 di cui 94 prese in carico per supporto psicologico e percorsi di autonomia. Si conferma l’abbassamento dell’età delle vittime: per il 65% riguarda donne fra 35 e 59 anni di età, mentre si registra un aumento delle più giovani: più del 16% ha fra 18 e 25 anni e più del 15% fra 26 e 34. Il 68% degli accessi proviene di Pistoia, il 13% di Quarrata e il 10,5% di Agliana. E si conferma che il 71% degli uomini maltrattanti hanno un profilo da insospettabili, non hanno problemi sanitari né di dipendenza".

La Società della salute pistoiese da molti anni è impegnata nella prevenzione e nel contrasto della violenza di genere ed è titolare di uno dei pochi Centri antiviolenza pubblici in Toscana. "La prevenzione e l’informazione sono elementi essenziali del lavoro che dobbiamo svolgere per combattere la violenza contro le donne - spiega la presidente della SdS pistoiese, Anna Maria Celesti -. Un fenomeno, dai numeri impressionanti che si fonda su un approccio culturale totalmente sbagliato e fuorviante, subito in primis da bambini e ragazzi, con ripercussioni negative nell’immediato e nella loro formazione".

Il Centro antiviolenza Aiutodonna offre gratuitamente accoglienza telefonica, supporto psicologico alle donne e ai minori vittime di violenza, orientamento al lavoro all’autonomia abitativa. Ccollegato al numero nazionale 1522, risponde allo 0573 21175 lunedì, giovedì e venerdì (9- 12) e martedì anche 15- 18 (segreteria telefonica h24).

Gabriele Acerboni