Liceo pronto ad agosto: "Lavori per sette milioni"

Adeguamento sismico, riqualificazione funzionale, messa a norma impiantistica ed antincendio, nonché l’efficientamento energetico della sede di Viale Adua. Proseguono i lavori di riqualificazione al liceo scientifico Duca d’Aosta dove sono in corso importanti lavorazioni proprio in questi giorni. I lavori, avviati nel luglio del 2023 termineranno presumibilmente per il mese di agosto, e vedranno la riconsegna alla comunità scolastica e, più in generale alla città di Pistoia, di una struttura completamente rinnovata e dotata di impianti all’avanguardia nel completo rispetto delle normative vigenti che, sempre più, dedicano particolare attenzione a sicurezza e sostenibilità. L’intervento ha un costo complessivo di oltre 7 milioni di euro, di cui quasi sei milioni finanziati dall’Unione Europea nell’ambito dei fondi Pnrr.

Rispetto allo stato lavori, sono state completate le demolizioni nei settori est ed ovest e sono ugualmente terminate o in via di completamento le ricostruzioni dei rispettivi vani scala. Allo stesso modo, sono stati riaperti il piano terra ed il piano primo del settore ovest, mentre si trovano in fase di completamento e prossimi alla riapertura i piani secondo e terzo del medesimo settore. Quasi terminate anche le torri antisismiche. Attualmente, si sta procedendo alla realizzazione delle opere relative alle fasi 2 e 3 di cantiere.

"Non possiamo certo negare che, in alcuni periodi delle lavorazioni, si siano venuti a creare, per gli studenti e il personale scolastico, disagi legati allo svolgimento dei lavori – dice Gabriele Giacomelli consigliere con delega all’edilizia scolastica –. Questi sono stati sempre prontamente attenzionati da parte degli uffici tecnici e tempestivamente risolti, anche con interlocuzioni avvenute direttamente con il dirigente scolastico che ringrazio, per la disponibilità che ci ha sempre accordato e la pazienza dimostrata in questi mesi. Quello che è certo è che gli interventi di cui è stata oggetto la struttura ci permetteranno, per il nuovo anno scolastico, di ritrovarci con una scuola totalmente rinnovata e questo a vantaggio dell’intera comunità".

Durante lo svolgimento dei lavori, al fine di consentire le attività didattiche, si è provveduto alla gestione dell’area di lavoro per fasi, in modo da permettere la rotazione delle aule.