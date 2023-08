L’Icaro di Butini vola in Romania Sarà nel castello di Cantacuzino

Una scultura dell’artista quarratino Giorgio Butini, raffigurante la figura mitologica di Icaro, verrà collocata nel parco di un antico castello nella località di Busteni in Romania. Il castello è quello di Cantacuzino uno degli edifici storici più prestigiosi della Romania, visitato da 50mila turisti all’anno. Negli ultimi anni il castello è diventato un museo a cielo aperto avendo accolto nel suo grande parco molte opere d’arte. La scultura di Butini, di dimensioni imponenti essendo alta 2metri e mezzo, è stata realizzata nello studio di Quarrata dell’artista dal quale è partita ieri l’altro verso la Romania. L’inaugurazione è prevista per domenica 13 agosto nel parco dell’antico castello dove sarà ospitata per tre mesi anche una mostra delle opere di Butini. La mostra è destinata successivamente a spostarsi in altre città in un tour che durerà un anno e mezzo. Giorgio Butini, 58 anni, fiorentino di nascita ma quarratino di adozione, è un artista conosciuto e apprezzato a livello internazionale e le sue sculture sono presenti in diversi paesi europei ed extraeuropei, in Ungheria, Austria, Germania, ma anche in Corea, in Giappone e negli Usa, in particolare a New York. Da segnalare, nel 2019, la presenza di un’opera di Butini, un "Uomo Vitruviano" di ispirazione leonardesca, nel Jordan Museum di Amman in Giordania nell’ambito di una mostra organizzata in occasione del cinquecentesimo della morte di Leonardo da Vinci.

Butini ha prodotto opere importanti anche nella nostra zona, come, recentemente, i due grandi portali in pietra realizzati per la nuova chiesa dedicata alla Madonna a Galciana di Prato. Da ricordare anche la scultura dedicata all’indimenticato Ct della nazionale di ciclismo Franco Ballerini che è stata esposta nel piazzale antistante il Mandela Forum di Firenze. Butini si è reso all’occasione disponibile anche per attività didattiche come quella svolta in un corso di manipolazione della creta per grandi e bambini presso "la Civetta" in via Corrado da Montemagno. Negli ultimi anni l’arista ha intensificato i suoi rapporti con la Romania dove opera attualmente anche con un laboratorio e un’accademia. Diversi i materiali con cui opera, muovendosi con disinvoltura anche nell’arte orafa e nella micro-scultura, ma per le sue grandi sculture privilegia il marmo. Tra le sue peculiarità c’è anche quella di lavorare con risultati di grande pregio anche l’ardesia. Questa versatilità si deve soprattutto alla formazione ricevuta presso l’accademia privata dell’artista Raimondo Riachi in Firenze.

Giacomo Bini