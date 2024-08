Libri, politica, musica e cucina. La festa dell’Anpi al Parco Verde

Incontri culturali e politici, intrattenimento musicale e gastronomia: dal 20 al 26 Agosto il Parco verde di Olmi (via Galigana 417, Quarrata) ospiterà la festa provinciale Anpi. Il programma prevede la presentazione di libri, dibattiti e musica live. Il sabato sarà serata di ballo liscio, tutte le sere pizzeria e ristorante. Si parte il martedì 20 agosto alle ore 21,30 con l’incontro con due scrittori del territorio: Franco Burchietti in dialogo con Maurizio Gori parlerà del suo ultimo giallo "Il mistero di villa Baldini" e a seguire Lorenzo Rossomandi presenterà "1917. Alla ricerca della speranza", con l’introduzione di Mariavittoria Michelacci. Di entrambi i libri saranno lette da Rachele Michelacci alcune pagine scelte. Spazio all’attualità e alla discussione su democrazia e antifascismo il 21 agosto quando si parlerà di "Autonomia differenziata ed elezione diretta del Premier". Saranno al tavolo Massimo Bisca (segreteria nazionale Anpi), Aldo Bartoli (Anpi Pistoia), Andrea Brachi (Spi), Paolo Solimeno (coordinamento per la democrazia costituzionale Firenze), Gabriele Romiti (sindaco di Quarrata). Nell’occasione, e in tutti i giorni della festa saranno raccolte le firme per il referendum contro la riforma cosiddetta "Spacca-Italia". La crisi climatica sarà al centro del dibattito di venerdì 23 agosto dove interverranno Paolo Brunori (presidente Ecolò), Federico Pelliccioni, Mina Fugini, Matteo Dami (Fridays for future), Elena Bonechi (apicoltrice), Tommaso Scarnato (assessore all’ambiente Comune di Quarrata). Il pomeriggio di sabato 24 agosto si aprirà con la presentazione alle 17.30 del volume di Roberto Daghini "Il Pc d’I a Pistoia e Provincia. Storie e biografie (1920-1944)", con Aldo Bartoli.

Domenica 25 (ore 17.30), sarà la volta del libro di Dunia Sardi "L’arcobaleno di Vittoria", con Marco Giunti, coordina la giornalista Piera Salvi. Ancora un dibattito, questa volta sulla pace, nel proseguimento della serata di domenica: "Gaza e Ucraina basta massacri", con Domenico Gallo (coordinamento per la democrazia costituzionale), l’ex diplomatico e scrittore palestinese Ali Rashid, Angelica Gatti (Il coraggio per la pace disarma) e l’assessore Mariavittoria Michelacci. In collegamento da Ramallah interverrà Federica Marri. Coordina il giornalista Mauro Banchini. Sarà dato spazio anche alla musica, con i Bernaband (22 agosto) e i The Riders 66 (26 agosto). La festa gode del patrocinio del Comune di Quarrata, con il sostegno di Bcc Alta Toscana, Sezione soci Coop.fi Agliana, Cgil Spi Pistoia.

Daniela Gori