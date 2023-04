Libri in giardino Per Margherita Silenziosa

Prendere in prestito dei libri, ma anche lasciarli a disposizione dell’altro, conosciuto o sconosciuto che sia. Oppure ritrovarsi solo per condividere del tempo e darsi appuntamento lì, in quel luogo che suggerisce gioia e vita nonostante quella giravolta beffarda che ha interrotto troppo presto e per sempre i sogni di una ragazza di soli 18 anni. Quella solare ragazza era Matilde Capecchi, portata via da una malattia tre anni fa, e quel luogo d’incontro è una originalissima biblioteca che sta per essere inaugurata nel giardino di via Matteotti a Casalguidi, intitolato proprio a Matilde.

L’appuntamento è per martedì, 25 aprile, ore 17.15, in un’occasione di festa che babbo Bernardo e mamma Silvia vogliono condividere con gli amici di sempre e la comunità tutta. "Questo luogo – si legge nell’invito – sarà di pura tranquillità. Qui ognuno si potrà sedere sulla sua panchina e immergersi nella lettura rincorrendo i propri sogni". Tagliato simbolicamente il nastro di questa oasi di pace, dopo le 17.15 sarà il momento di raccontare storie e novelle ai bambini e apprezzare i dipinti realizzati dagli studenti dell’Istituto comprensivo Enrico Fermi di Casalguidi e Masotti: nei giorni scorsi sono stati prodotti decine e decine di elaborati su tela e dieci di questi saranno esposti martedì proprio in occasione dell’inaugurazione.

"Vogliamo ringraziare tutti i ragazzi che hanno partecipato ma in particolare il dirigente scolastico Alberto Ciampi – fanno sapere dalla onlus Margherita Silenziosa, l’associazione nata per portare avanti azioni e interventi solidali nel nome di Matilde – che ha condiviso subito questo progetto presentato dalle professoresse Marzia Tesi e Chiara Statini e tutti i docenti che hanno dato la loro disponibilità".

Ci sarà anche la staffetta organizzata dall’Atletica di Casalguidi e alla sera, al teatro Francini, alle 20.45, la bravissima Elisabetta Salvatori terrà una conferenza spettacolo dedicata alle storie di racconti, di voci e di mare. La partecipazione all’inaugurazione nel giardino è libera, mentre è richiesta la prenotazione per l’evento al Francini da effettuarsi chiamando il 339.8558025. L’ingresso è a offerta libera. Il ricavato andrà a sostegno dei progetti portati avanti dall’associazione.

"Volevamo dare voce a questo Giardino di Matilde con qualcosa di bello – racconta babbo Bernardo –. Così ecco l’idea dei libri che verranno posizionati in un ‘contenitore’ decisamente particolare che si accompagna alla panchina già presente che riporta il suo motto. Questo sarà un angolino per sentirsi in pace, per scambiare libri, donarli o prenderli in prestito. Il lavoro per arrivare all’inaugurazione è stato lungo e impegnativo, ma la disponibilità che ho incontrato sia da parte di un’azienda che delle persone, alcune delle quali già ci hanno donato libri, è stata eccezionale. L’idea sarebbe quella di organizzare periodicamente delle piccole iniziative, eventi raccolti che abbiano lo scopo di tenere acceso e vivo questo spazio".

