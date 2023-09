Libri di testo, il salasso è servito. Le famiglie ancora sotto choc: "Continui rincari: scegliamo l’usato"

Caro-libri e caro-cancelleria sempre più nemici delle famiglie anche in Valdinievole. Quest’anno, per i libri di testo alle scuole medie e superiori, siamo nell’ordine del 10-15 per cento in più. E l’usato diventa l’unica soluzione possibile per chi ha addirittura quattro figli. "Ho 44 anni e sono madre di quattro ragazzi che frequentano prima media, terza media, terza superiore e quinta liceo - racconta una donna di Montecatini - sono anni che mi appello all’usato. Prima gli amici ci prendevano in giro, adesso ci sono venuti dietro anche loro. La cosa che più mi fa arrabbiare è che le edizioni cambiano, magari in alcuni punti, e spesso i libri tra fratelli non si possono nemmeno passare. Una situazione insostenibile"". A Buggiano c’è la libreria Michelotti, professionista da sempre nell’arte dell’usato. Molta cura nel ritiro e nel check, altrettanta nella vendita. Alcuni preferiscono fare on line con Libraccio. Anche a Uzzano c’è la cartoleria MB. Insomma, diverse strade da percorrere per chi non riesce a sostenere i costi. All’alberghiero Martini, da anni, il progetto "Per un amico" consente con una generosa rete di reperire libri e divise, grazie al lavoro di uno staff di docenti e Ata e a una rete di solidarietà tra studenti. "Quello che non riesco a spiegarmi - afferma Michela Vaschi, montecatinese - è come si possa imporre di acquistare nuove edizioni di libri pressoché identici, impedendo il passaggio tra fratelli. Ho una figlia in terza superiore e il più grande è passato in quinta. Per alcune edizioni ho provveduto io stessa a confrontare, le differenze sono irrisorie. Mi sono rifiutata e ho dato a mia figlia il libro che aveva usato il fratello".

La questione arriverà presto in parlamento, dove saranno presi in esame sgravi fiscali in base all’Isee. Anche in Valdinievole la protesta degli studenti e dei genitori si acuisce e gli editori sono nel mirino. Un’altra mamma di una studentessa di quinta liceo affonda: "I libri sono troppo cari e questo è certo ma la cosa però che mi fa arrabbiare davvero è che non vengono usati. Spesso sono enormi e vengono svolte solo piccole parti; ho libri degli anni passati che non sono stati mai aperti, per fortuna per la quinta li ho trovati tutti usati e abbiamo risparmiato un bel po’".

Altro problema è che il Ministero dell’Istruzione, in effetti, fissa un tetto massimo di spessa ma i docenti sono in grave difficoltà per riuscire a rispettarlo e spesso sono costretti a consigliare volumi fondamentali per lo studio di una o più discipline.

Gli editori si difendono attraverso i sindacati nazionali. Secondo l’Associazione italiana editori per i libri adottati il rialzo quest’anno è del 4,1%: "Nessuno si è mai sognato di aumentare i prezzi del 10% nonostante il costo della carta lo scorso anno abbia subito un +70% e quest’anno sia ancora +45%. Ogni anno, in tutte le case editrici, c’è un rialzo che consente agli editori di investire in innovazione, di mettere a disposizione supporti digitali".

Il padre di uno studente di un tecnico della Valdinievole replica: "Carta canta, basta consultare le liste dei libri da acquistare e fare il confronto con lo scorso anno. Libri che costavano 30 euro adesso sono prezzati a 33"". Giovanna La Porta