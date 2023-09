Liberazione, gli appuntamenti organizzati con l’Anpi di Piteccio

Sono giorni dedicati alla memoria, al ricordo e alla riflessione quelli che stanno per arrivare e che servono per celebrare la liberazione dai nazi-fascisti della nostra città, avvenuta l’8 settembre 1944 con la ritirata dei tedeschi verso gli Appennini. Oltre al programma portato avanti dal Comune con numerose celebrazioni e momenti di condivisione, un ruolo importante lo giocherà anche la sezione Anpi "Valoris Poli" che organizza una tre giorni di appuntamenti al circolo Arci di Piteccio. "Queste iniziative vogliono coniugare la memoria, con al centro le figure dei quattro ragazzi della Fortezza (Valoris Poli che dà il nome alla sezione di Piteccio era uno di questi giovani, ndr), e riflessioni politiche sulla nostra Costituzione – fanno sapere dall’Anpi – il nostro contributo vuole essere una "voce", con la speranza che altre voci si levino contro la barbarie presente". I momenti più significativi della tre giorni inizieranno proprio l’8 settembre, ovvero questo venerdì, alle ore 21 con la proiezione del cortometraggio "I quattro narcisi gialli" di Fiorenza Guidi alla presenza della sindaca di Massa e Cozzile, Marzia Niccoli, del presidente dell’Anpi provinciale di Pistoia, Aldo Bartoli, di quello della sezione "Valoris Poli" Carlo Fronzoni e dell’illustratore Guido Peranzoni. Sveglia di buon mattino al sabato con ritrovo alle ore 9, sempre a Piteccio, per il percorso "Memorie diffuse", ovvero l’opportunità di una camminata con visita guidata ai cippi dedicati ai caduti della Liberazione, una occasione importante per capire quello che è stato il legame della Seconda guerra Mondiale col Pistoiese. Infine, la domenica dalle 17 "Parole dalla Costituzione" con letture e riflessioni sulla "Carta" a cura del comitato provinciale di Arci Pistoia e, a seguire, "Contro-riforme: autonomia differenziata e presidenzialismo" con l’ex senatore Vannino Chiti per analizzare le recenti proposte governative e le ricadute che possono avere nell’immediato.

S.M.