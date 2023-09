Liberazione di Pistoia Tanti eventi con l’Anpi

Si è conclusa con una "pastasciutta partigiana" la tre giorni di eventi che la sezione "Valoris Poli" Valli dell’Ombrone e del Reno ha organizzato, presso il Circolo Arci di Piteccio, in occasione dell’8 settembre, giorno della Liberazione di Pistoia dal nazifascismo. Ognuna delle tre giornate ha avuto caratteristiche diverse ma tutte, come denominatore comune, la difesa della Costituzione e l’importanza della partecipazione dei cittadini per preservare i valori della Democrazia conquistati, a caro prezzo, da tutti coloro, ed in particolare i Partigiani, che hanno combattuto contro nazismo e fascismo. Così nella serata dell’8 settembre l’illustratore Giulio Peranzoni ha esposto l’ideaprogetto per la realizzazione di una storia ispirata ai quattro Ragazzi della Fortezza con il coinvolgimento delle scuole pistoiesi. A seguire è stato proiettato il cortometraggio, di Firenza Guidi, "I Quattro Narcisi Gialli", ispirato anch’esso ai quattro Ragazzi della Fortezza. Erano presenti alla proiezione anche parenti di Lando Vinicio Giusfredi e Valoris Poli, due dei ragazzi fucilati. Nella mattina di sabato 9, con partenza dal cippo di Valoris Poli presso il cimitero di San Felice, sono state deposte piantine fiorite sui cippi posti nella frazione in memoria di Partigiani e civili vittime del nazifascismo. Infine domenica 10 settembre il Comitato Provinciale Arci di Pistoia, avvalendosi della preziosa collaborazione di Zona Teatro Libero e del Circolo Arci di Bottegone, ha portato in scena la storia delle 21 donne che, per la prima volta elette, parteciparono all’Assemblea Costituente. A chiusura degli eventi l’ex senatore Vannino Chiti ha tenuto una relazione sulle recenti proposte governative e sul loro rischio per la democrazia costituzionale.