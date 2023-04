L’ex vice sindaco Ferretti passa a Italia Viva: "Un progetto vero"

L’ex vicesindaco Federico Ferretti Giovannelli ha aderito a Italia viva. Eletto nella Lega alle amministrative 2019, era entrato in giunta come vicesindaco. Nel settembre 2021 era passato a Agliana civica, nel novembre 2021 si era dimesso, dopo un consiglio comunale a porte chiuse (al quale non aveva partecipato) sul caso degli arresti della comandante e di un’agente della polizia municipale. Ora l’ingresso in Italia viva, con Lorenzo Romiti ex consigliere comunale Pd. "Ho lasciato per un po’ la politica – afferma Ferretti Giovannelli -, poi mi sono avvicinato a Italia viva, attraverso conversazioni con Edoardo Fanucci, Francesco Romano Natali ed Elena Signori. Ho capito che abbiamo comunanza d’intenti per il bene del territorio. Ho sempre avuto un pensiero liberale, riformista, moderato. Non rinnego il mio passato – sostiene -. Sono uscito dalla Lega anche perché la linea politica non era più compatibile. Ho lasciato l’incarico di vicesindaco per ragioni personali, in una coincidenza sciagurata ma casuale. Non sono attaccato alla poltrona e non volevo correre il rischio di essere un problema per l’amministrazione. C’è chi dice che sono ‘scappato’, ma sono ancora qua – precisa -. Tra me e il concetto di ‘fuggito’ c’è un abisso. Cambiare visione delle cose significa avere una mentalità aperta e di prospettiva". Sul futuro impegno politico afferma: "Sono nato a Pistoia e cresciuto ad Agliana. La politica per il territorio di appartenenza mi ha sempre affascinato". Sull’eventuale candidatura alle prossime amministrative aglianesi dice: "Quando si collabora con un partito, se ti offre di candidarti e d’impegnarti è giusto non tirarsi indietro". Lorenzo Romiti, eletto nel 2019 nel Pd (il più votato in assoluto) e poi dimesso, dice: "Ho sposato il progetto di Italia viva perché è l’unico partito in grado di andare oltre gli steccati dei sovranisti e populisti. Mi metto a disposizione di questo progetto".

Piera Salvi