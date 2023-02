L’ex Hellana torna a vivere grazie al Nuovo Maggese

Il Nuovo Maggese fa rivivere l’ex polispazio Hellana. Stasera venerdì 17, alle 21, l’associazione Amnio presenta i propri laboratori nella nuova sede operativa, in via Mazzini, nell’ex polispazio Hellana. E’ qui che si è trasferito Il Maggese che dal 2014 a giugno 2022 era in via Acqualunga, in un’area di proprietà del Comune che era stata affidata in gestione all’Amnio. L’ex polispazio Hellana, un luogo già magico, per tanti anni utilizzato in affitto dal Comune per attività culturali (teatro, musica, danza, mostre d’arte, convegni e dibattiti, deposito libri della biblioteca Marcesini) e negli ultimi anni inutilizzato, ora torna a nuova vita e conserva le sue origini, arricchito dai colorati elementi d’arredo e scenografici del Maggese e dalla creatività di Amnio. Grande emozione per David Spagnesi (presidente e direttore artistico di Amnio) e Lisa Bellini (conduzione laboratori) che all’ex polispazio hanno iniziato la loro attività come operatori del Ciaf nel 1998. Poi, sempre all’ex Hellana avevano proseguito con il laboratorio comunale di teatro dal quale, nel 2007, è nata l’Amnio, che ha iniziato un’intensa attività di teatro, tessuti aerei e laboratori, collaborando con il Comune di Agliana e altre amministrazioni dell’area pistoiese, nonché con le scuole. "Abbiamo contattato il proprietario dell’ex polispazio Hellana e abbiamo preso in affitto questo locale – raccontano David e Lisa –. Qui possiamo continuare le nostre attività, anzi qui possiamo riunire sia l’attività teatrale che i tessuti aerei, perché c’è l’adeguata altezza del soffitto. Rientrare in questo locale è stata una grande emozione, abbiamo ritrovato lo stesso profumo di palcoscenico. Per noi è come tornare a casa. Abbiamo riscontrato anche la soddisfazione di chi, passando davanti a questo edificio, ci ha visto all’opera per riallestirlo. Siamo affiliati ad Asc – spiegano David e Lisa – e per partecipare alle nostre attività serve il tesseramento". Da marzo ripartiranno al Nuovo Maggese tutte le attività di Amnio: laboratori di teatro e tessuti aerei per adulti, ragazzi e bambini e workshop permanente. Tutte le attività saranno presentate stasera e non mancheranno le sorprese. Per iscrizioni: 377.2528546, www.amnioteatro.it e sui social.

Piera Salvi