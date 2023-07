Levatrici e medicina popolare Affresco fotografico della Montagna

Quattro differenti sezioni per ricostruire la storia non solo dei luoghi, ma anche – e soprattutto – delle persone: perché ciò che fa memoria sono gli incontri, la cura spesa da coloro che per lavoro, ma prima ancora per vocazione di cura si occupano. Apre domani, domenica 9 luglio, (ore 16.30) a Palazzo Achilli a Gavinana la mostra "Salute e malattia. Ospedali, medici, condotti, levatrici, medicina popolare nella Montagna Pistoiese", interessante affresco di territorialità che prende il posto della precedente esposizione dedicata ai minerali e alle ammoniti. A curare questo excursus sono Nuèter-Gruppo Studi Alta Valle del Reno di Porretta Terme, Accademia Lo Scoltenna di Pievepelago, associazione Storia e Città di Pistoia con la collaborazione dell’associazione Ecomuseo della Montagna Pistoiese. La mostra si pone nell’ambito del convegno "Salute e malattia nella montagna fra Bologna, Modena e Pistoia" degli anni 2023-24 e intende proporre alcuni aspetti della cura nella Montagna Pistoiese a partire da fotografie, documenti, testimonianze e racconti di luoghi e figure che ne sono stati protagonisti. Per chi si addentrerà in questo viaggio sarà possibile approfondire quattro distinte tematiche, la prima dedicata più strettamente all’ospedale, che ripercorre parte della storia dello Spedale Pacini sorto a beneficio della popolazione a San Marcello nel 1855 grazie al lascito del filantropo Lorenzo Pacini (1731-1809) di Mammiano. Un secondo nucleo si concentra invece su medici e medicine, con particolare riferimento ai medici condotti, figure che hanno svolto un duro lavoro spostandosi nei tempi più lontani per la montagna a piedi o a dorso di mulo in qualsiasi ora del giorno e della notte, e alle farmacie dove l’aria era profumata di spezie e gli scaffali ospitavano vasi colmi di medicamenti.

Non secondario il ruolo svolto da levatrici, balie e cura dell’infanzia cui è dedicata la terza tematica della mostra, seguita infine dalla quarta che mette a fuoco un ragionamento sulla medicina popolare, a partire dai ricordi e dalle conoscenze di chi quei tempi e quei luoghi li ha vissuti e cioè il pubblico stesso. L’esposizione resterà aperta fino al 1° ottobre prossimo, nei giorni del giovedì, venerdì, sabato e domenica (Ferragosto compreso) dalle 10 alle 13 e dalle 15.30 alle 18.30. Per chi desiderasse accedervi in altri giorni, è possibile prenotare al numero verde dell’ Ecomuseo 800.974102, o Palazzo Achilli allo 0573.638025. L’ingresso è a offerta libera.

l.m.