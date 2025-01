Letture sulla leggenda dei giorni della merla. Merenda a chilometro zero per mamme e bambini

Per affrontare gli ultimi giorni di gennaio, detti giorni "della merla", domani, venerdì 31 gennaio, alle ore 17, un pomeriggio caldo e pieno di sorprese, nel periodo leggendariamente ritenuto il più freddo dell’anno. Nella a sede di "Calo di zuccheri home pastry" in via Calvana e Bollacchione 2/A, a Pistoia, merenda per mamme e piccini nelle due varianti, adulto e bambino preparata dalla pasticciera Roberta. Tra le specialità il pan pepato e le tisane a scelta per le mamme, per i bambini una crostata particolare con la pasta frolla di frutta secca e cioccolata fondente, oltre alla sana e vitaminica spremuta d’arancia per i bambini. Durante l’evento ci saranno letture della leggenda dei giorni della merla: tra i racconti della tradizione popolare c’è infatti la storia di una merla che per sopportare il freddo di questo periodo, a cavallo tra gennaio e febbraio, cercò di riscaldarsi con i suoi pulcini sulla sommità di un camino, e da questo avrebbe origine il colore nero del piumaggio di questi uccelli. Secondo un proverbio inoltre la temperatura di questo periodo sarebbe anticipatrice dei cambiamenti climatici in primavera. Alla festa ci sarà per tutti merenda speciale a base di ingredienti biologici, a chilometro zero, e di prodotti locali. Un pomeriggio alla scoperta delle proprietà benefiche degli ingredienti che portiamo in tavola. Interverrà Martina Notari, filosofa naturopata, con esperienza consolidata nei laboratori per bambini "I sapori della salute", portati anche all’ultima edizione dei Dialoghi di Pistoia. Informazioni e prenotazioni al 349.8205945 Roberta oppure 346.5147911 Martina.

D.G.