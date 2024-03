Letture in piazza per la Giornata della Donna

Letture a microfono aperto e flash mob sulle note di "Break the chain" venerdì 8 marzo, alle 18, in piazza Gramsci. L’iniziativa è delle donne del Pd Agliana, che quest’anno celebrano la Giornata internazionale della donna in piazza con questo scopo: "Facciamo rumore, per la vita, per la libertà e i diritti di tutte le donne". E invitano i partecipanti a portare qualcosa di giallo e qualcosa per fare rumore. La manifestazione prevede letture a microfono aperto, a cui tutti (donne e uomini) possono partecipare, comunicando la partecipazione alle letture a Eleanna, telefono 348.5943065. Seguirà il flash mob sulle note di "Break the chain". Hanno aderito Arci, Agliana in comune, Anpi, Auser, Spi-Cgil, New ballet school. "Quest’anno – spiegano le promotrici – abbiamo deciso di non fare le solite iniziative in un luogo al chiuso, ma andare in piazza per portare maggiore attenzione sulle tante questioni aperte e rivendicare i diritti delle donne".

In caso di pioggia, l’evento si svolgerà al circolo Arci La Scintilla.

