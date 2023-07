Letture al giardino Spartitoio "Ma il Comune ci ha negato 18 sedie per i nostri eventi"

"Umili letture" quale scusa per trascorrere del tempo insieme, fare comunità e cultura dal basso vivendo il giardino di quartiere all’ombra del tiglio grande. Un evento a quanto denunciato dai cittadini lettori risultato evidentemente "troppo poco meritevole" per ottenere il supporto pubblico. Riavvolgiamo il nastro: qui giardino pubblico di via Spartitoio-Paganini, dove a dare impulso alle attività di quartiere c’è il gruppo ‘Protestainfesta’. Un vero e proprio movimento civico che, tra le altre cose nello spirito che contraddistingue il nome di battesimo, ha l’abitudine di ritrovarsi al giardino. E, dallo scorso anno, darsi appuntamento sotto il tiglio a leggere. Chi vuole si unisce al gruppo, legge un estratto, una pagina, una poesia e così fino ad esaurimento delle letture, per "la piacevolezza dello stare insieme, per esercitare la funzione sempre rigenerante delle voci di tanti autori e allargare le conoscenze".

"Cosa abbiamo chiesto al Comune – si fa portavoce per tutti Lia Tosi, aggiungendo tra i nomi di alcuni dei firmatari anche quelli di Daniela Belliti, Anna Rusconi, Luciana Giovannetti, Enrico Baldi, Stephanie Leblanc, Elena Vannucci, Gaetano Severini e Lucia Melani -? Diciotto sedie come l’anno passato. A decidere ci dicono essere la direttrice della Biblioteca San Giorgio Maria Stella Rasetti (che, da noi contattata, ha preferito non replicare). Che ha però ritenuto opportuno non darle per la scarsa risonanza dell’iniziativa. Il problema non sono le sedie, ma la banalità pericolosa che questo rifiuto evidenzia. Esiste dunque una politica di indirizzo culturale che legittima solo iniziative su larga scala, in qualche modo centralizzate e che penalizza anche con malcelato disprezzo un operare autonomo germinato dal territorio. Mentre per la crescita culturale della città sarebbe proprio necessario un proliferare di attività culturali a dimensioni minute, nate dal libero e gratuito impegno dei cittadini, dal centro alla periferia. Ce ne fossero! Attività dal basso, a tessere comunità e a presidiare i luoghi. Nel nostro caso, letture libere, spontanee, di volta in volta scelte da chi viene al giardino, si siede, ascolta gli altri e, se ne ha voglia, legge. C’è forse una volontà di centralizzazione. È un problema di banalità pericolosa. E se il problema non sono le sedie, chi le nega sa di creare ostacolo e difficoltà".