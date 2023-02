Lettere dal Myanmar La mostra di Mari

Oggi, venerdì 17, alle ore 17, apre al nuovo Centro Nerucci la mostra "Lettere dal Myanmar" dedicata alla rivoluzione dimenticata in corso in Myanmar (l’ex Birmania) contro la dittatura militare che si è insediata in quel paese. L’iniziativa è di un giovane scrittore montalese, Mario Mari, che presenta nell’ambito della mostra un proprio libro sulla situazione del Myanmar in cui molte belle foto sono accompagnate da testi dell’autore in forma di lettere immaginarie scritte sia dagli oppressi che dagli oppressori. La mostra resta aperta oggi dalle 17 alle 21 e sabato 18 e domenica 19 dalle 9 alle 21. Domani, sabato, alle 18,30 presentazione interattiva delle lettere e delle foto. Domenica alle 18 Mari racconterà i suoi viaggi nel mondo.